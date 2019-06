Ciudadanos deshoja la margarita en Santander a tres días de la investidura

La cuenta atrás ha comenzado. A menos de 72 horas para la constitución del próximo pleno del Ayuntamiento de Santander sigue siendo una incógnita quién recogerá el bastón de mando de la ciudad este próximo sábado 15 de junio a las 10.30 horas, momento previsto para la resolución definitiva de un dilema que tiene a los dos únicos concejales de Ciudadanos como protagonistas: deben elegir entre apuntalar al PP y mantener en la Alcaldía a Gema Igual, con el apoyo directo o indirecto de la extrema derecha de Vox, o decantarse por un gobierno de "cambio y regeneración" junto a PSOE y PRC.

Y pese a las múltiples reuniones que han mantenido en las últimas semanas, de manera formal o informal, con prácticamente todos los grupos políticos con representación en la próxima Corporación, los ediles de la formación naranja continúan deshojando la margarita. La aritmética les ha dado la llave tras las elecciones y, bien por despiste o por estrategia, siguen sin mostrar sus cartas, deshojando una margarita que debe dar una respuesta definitiva en un plazo muy breve de tiempo.

Según su candidato en los comicios del pasado 26 de mayo y portavoz municipal, Javier Ceruti, la sintonía es "muy buena" tanto con PP como con PSOE y PRC. Las coincidencias programáticas con socialistas y regionalistas, incluso, son "muy altas". "Hay pleno acuerdo con ellos", ha llegado a decir el edil de Ciudadanos en una comparecencia ante los medios para valorar la cercanía con los postulados y las reivindicaciones de sus dos posibles socios de Gobierno tras una reunión con la comisión negociadora del PRC.

Sin embargo, Ceruti sigue poniendo como muro infranqueable a "Madrid". Es decir, a la dirección nacional de su partido, que ha impuesto al PP como "socio preferente" en todas las negociaciones a lo largo y ancho de todo el país, sin tener en cuenta las condiciones específicas de cada territorio. "El PP es el socio preferente, pero no exclusivo", matiza Ceruti cuando se le pregunta por qué, entonces, sigue manteniendo la puerta abierta a un posible acuerdo con socialistas y regionalistas.

"Mantenemos abiertas todas las líneas de negociación", insiste. A su juicio, existe "margen de maniobra" para llegar a otro tipo de pactos si la situación lo requiere y no tira la toalla ante la posibilidad de desalojar al PP del poder después de cuatro décadas manejando todos los resortes de la política municipal en Santander.

En la última ocasión en la que Ciudadanos pudo decidir, tras las elecciones de 2015, su elección fue mantener a los populares y entregar un cheque en blanco que, primero Íñigo de la Serna y después Gema Igual, utilizaron durante toda la legislatura como comodín pese a no disponer de mayoría absoluta en el pleno. Ahora, dice Ceruti, "será diferente". No quiere ni oír hablar de su antecesor, David González, que se convirtió en tránsfuga junto a su también compañera Cora Vielva y que dejó a Ciudadanos sin representación en el Ayuntamiento de la capital.

"Si el PP acepta las medidas que hemos planteado, el cambio va a ser radical y lo va a ver todo el mundo. No sería mirar para otro lado para que Gema Igual sea alcaldesa y no pactamos nada. Es un acuerdo muy elaborado, muy cerrado y muy exigente, y las alternativas son que o lo aceptan y entonces hay un cambio radical, o no lo aceptan y seguimos con las líneas de negociación con todos", ha resumido Ceruti.