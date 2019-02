Camargo llevará al Pleno la aprobación inicial del PGOU la primera quincena de marzo

El equipo de Gobierno de Camargo (PSOE-PRC) ha anunciado su intención de llevar la aprobación inicial del documento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a un Pleno extraordinario la primera quincena de marzo, después de tratarlo en una Comisión de Urbanismo que se celebrará "en los próximos días".

El documento se ha presentado este viernes a la espera de incluir en el Plan el proyecto de cubrimiento de la vía, cuya última reunión se celebró el 31 de enero y tras la que el equipo de Gobierno ha anunciado que finalmente "va a ser una realidad".

En cuanto al contenido del Plan, se centra en dos ejes principales: la creación de reserva de suelo para la construcción de viviendas sociales, en concreto 2.250, y la generación de suelo industrial para permitir el asentamiento de empresas y la generación de empleo.

El documento ha sido presentado en rueda de prensa por la alcaldesa, Esther Bolado, y los concejales de Urbanismo y Deportes -- este último en representación del PRC al no haber podido asistir el primer teniente de alcalde--, Carlos González y Gonzalo Rodeño, respectivamente.

Tal y como ha destacado Bolado, se trata del proyecto "más importante" de los últimos 30 años para Camargo y es "vital" para su futuro crecimiento, además de que es "únicamente de los vecinos y para los vecinos", por lo que es "integrador" con el fin de sacarlo adelante "entre todos" los grupos.

De hecho, ha recordado que el punto de partida fue un trabajo realizado la pasada legislatura por el PP, que "no compartían al cien por cien" pero consideraban que "no se podía perder más el tiempo" ni "volver a la casilla de salida", y que renunciaron a los convenios urbanísticos con los que los 'populares' no estaban de acuerdo.

Además, la regidora ha destacado que el nuevo PGOU está marcado por las "dificultades" dadas por la ubicación geográfica de Camargo, con "numerosas" infraestructuras como el puerto, el aeropuerto, las líneas de ferrocarril y de costas las carreteras, etcétera.

Por ello, el equipo de Gobierno ha mantenido reuniones con entidades supramunicipales para "afinar" y evitar aspectos que retrasasen la aprobación del Plan, como Aena, Adif, Demarcación de Costas, Autoridad Portuaria, Aviación Civil Confederación Hidrográfica o Carreteras del Estado.

En este sentido, el concejal de Urbanismo ha señalado que los "obstáculos" de la geografía hacen que el Plan esté "tan constreñido" que no cuenta con "tintes ideológicos".

PARTICULARIDADES DEL PGOU

Por otro lado, el edil ha resumido algunas "particularidades" del nuevo PGOU, como la intención de construir de 8.500 viviendas en los próximos 15 años, lo que iría ligado a un crecimiento de 16.000 habitantes y supondría un 62% del parque actual de vivienda --habiendo ahora unas 13.500--.

En este sentido, ha destacado la apuesta del equipo de Gobierno por la vivienda protegida, además de que una de esas "afecciones" que tiene el Ayuntamiento es el Plan de Ordenación del Litoral (POL), que exige que en las áreas periurbanas haya un 35% de este tipo de viviendas, por lo que el Plan propone un 40% de Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ascienden a 2.250.

Además, ha explicado que el Plan se ha elaborado conforme a un informe de sostenibilidad económica, social y medioambiental que insta a consumir "los recursos mínimos", y el suelo es uno de ellos, ha dicho.

Así, ha detallado que de los 37 millones de metros cuadrados que tiene el municipio, el 60,5% está calificado como suelo rústico de especial protección, y el 9,4% como suelo rústico de protección ordinaria. Por tanto, estos terrenos protegidos suman casi un 70% y el desarrollo urbanístico se llevará a cabo en el 30% restante, que ocupa 11 millones de metros cuadrados.

En cuanto a los plazos, ha explicado que si la Corporación da luz verde al documento, se iniciará una fase de exposición pública para que los ciudadanos hagan alegaciones que por ley es de 45 días, aunque se podrá ampliar en función de la participación.

A continuación, se recogerán las alegaciones que sean aceptadas y la aprobación definitiva le corresponderá al Gobierno de Cantabria a través de la omisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que al menos tardará un año, según ha dicho el edil.

Por su parte, el concejal de Deportes ha apuntado que el PRC está "satisfecho" de que después de "más de 30 años" se vaya a llevar a Pleno la aprobación de un nuevo PGOU, que según ha dicho fue uno de los puntos en los que se basó el pacto de legislatura con el PSOE.

CUBRIMIENTO DE LA VÍA

En cuanto al proyecto de cubrimiento de la vía, la alcaldesa ha señalado que es un paso "muy importante" mediante el que se actuará en unos 300 metros y se logrará la integración de la parte este y oeste de la ciudad.

Además, ha dicho que la segunda parte es la financiación, que a su juicio corresponde al Ministerio de Fomento en lo referido a la construcción del cajón de hormigón que va dentro de la vía.

Así, ha explicado que el caso de Camargo es "diferente" al de Santander y Torrelavega porque las inversiones son "millonarias" y los Ayuntamientos "no tienen que hacer nada más", mientras que en el municipio una vez construido ese cajón, corresponde al Consistorio hacer una translación hacia los dos lados. "Cinco millones para Fomento no es dinero", ha opinado.