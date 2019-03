FAPA rechaza el calendario escolar propuesto por la Consejería de Educación

La Consejería de Educación vuelve a tener en sus manos la patata caliente en la que se ha convertido la planificación del calendario escolar. El consejero Francisco Mañanes abrió el melón la semana pasada al anunciar que la propuesta de su departamento pasa por mantener el sistema bimestral y ampliar nuevamente la jornada reducida a los meses de septiembre y junio.

Es este cambio el que más controversia genera y en el que la postura de las partes implicadas -familias y docentes- es muy distante, lo que hace muy difícil que el calendario del próximo curso escolar 2019/2020 pueda salir adelante por consenso.

Para la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, "esta propuesta no es válida". Según defiende su presidenta, Leticia Cardenal, "el alumnado tiene derecho a recibir el currículo completo" y, por ello, no son partidarios de reducir las horas lectivas de los estudiantes de Educación Primaria -no afecta a Secundaria-.

En conversación con este diario, Cardenal señala que "hay que diferenciar entre las horas lectivas del alumno y las del docente" y, en este sentido, señala que desde su organización están "de acuerdo" en que se reduzca la carga lectiva de los profesores. Así, valoran como "positivo" que la Consejería y los sindicatos puedan alcanzar un acuerdo en la Mesa Sectorial, aunque subraya que "esto no puede conllevar una reducción del número de horas de formación del alumnado. Desde luego que no".

"No vemos que sea malo permanecer en el colegio, como se quiere dar a entender. Nosotros vamos a seguir luchando por la educación de nuestros hijos y seguiremos peleando porque sigan teniendo la jornada completa durante todo el curso", sostiene Cardenal, que rechaza valorar el plantón de los sindicatos en la mesa de negociación celebrada el pasado jueves.

Por su parte, los sindicatos de momento no han entrado a valorar el anuncio de la Consejería, a la que piden que remita por escrito su propuesta. Sí lo ha hecho el presidente del Consejo Escolar, Emilio Corral, para quien el planteamiento de Educación es "equiparable al resto de España", puesto que en todas las comunidades autónomas "el calendario es de cuatro horas o más".

Además, el presidente del Consejo Escolar ha ido más allá al sostener que si este calendario se hubiera propuesto "desde un principio, quizás se hubiera evitado parte del conflicto". Una vez eliminada la limitación horaria contemplada en real decreto de 2012, ya derogado, "es posible llegar a este acuerdo que propone la Consejería", ha defendido.