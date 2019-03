Educación plantea un calendario escolar bimestral y con jornadas reducidas en una hora en junio y septiembre

La Consejería de Educación plantea un calendario escolar para el próximo curso 2019-2020 dividido en bimestres y con jornadas reducidas en una hora en junio y septiembre, en todas las semanas lectivas de ambos meses.

Así lo ha anunciado hoy su titular, Francisco Fernández Mañanes, a preguntas de la prensa sobre si acepta la petición de la Junta de Personal Docente de, una vez derogado el decreto de recortes de 2012, volver al calendario escolar anterior, con jornadas reducidas de hora y media todos los días de junio y septiembre.

Fernández Mañanes ha subrayado que este curso ya hay jornadas reducidas en junio (la última semana) y septiembre (las dos primeras), pero "el conflicto" sindical "se ha llevado de una manera que ha ocultado" este "hecho muy significativo" de reducción de jornada, ha sostenido.

Y ha recordado que su departamento apuntó "siempre" al hecho de que Cantabria tenía "un problema" con las jornadas reducidas.

En este sentido, ha apuntado que al calendario escolar cántabro se han ido añadiendo jornadas no lectivas en los meses donde hay jornada completa --para dividirlo en bimestres--y así se han ido "sumando" jornadas lectivas en los meses donde la jornada es reducida. Una reducción que, además, "la mayor de toda España", de forma que el número de horas totales lectivas impartidas en Cantabria era "inferior al de cualquier otra comunidad".

"Y no creo que concurran circunstancias especiales en esta tierra para que deba ser así", ha enfatizado.

El consejero ha apuntado que la "novedad" es que Cantabria tiene un calendario bimestral "muy reciente" y cuyos efectos, por tanto, son "difíciles de valorar", además de "con disparidad de opiniones" en función del sector, como se constató el año pasado.

Y ha sido ese calendario, según Fernández Mañanes, el que ha introducido el "elemento" de que "para tener más días no lectivos durante el curso, hay que llevar días lectivos a junio y septiembre, que son meses donde la jornada es reducida".

Al respecto, el consejero ha enfatizado que la reducción de hora y media que se aplicaba en Cantabria era "única en España", donde la mayoría de comunidades no tienen jornada reducida y las que sí, de un máximo de una hora.

En este contexto, la Consejería plantea "tener en cuenta el efecto" que ha producido el calendario bimestral y "dejar jornadas reducidas de una hora".

"Es nuestra propuesta inicial, estamos abiertos y ojalá hubiese un acuerdo entre familias y sindicales. (Nosotros) estaríamos dispuestos a implementar ese acuerdo", ha asegurado.

JUNTA DE PERSONAL DOCENTE

En este sentido, el consejero ha reconocido el "no mucho éxito" de la convocatoria realizada el pasado jueves por su departamento en respuesta al acuerdo parlamentario de propiciar una mesa de negociación con las familias, docentes y Administración, a la que no acudió el profesorado.

Estaban llamados los sindicatos docentes y la representación de las familias (FAPA y CONCAPA) para abordar el calendario escolar, pero no asistieron los primeros al considerar que el único ámbito donde se puede negociar este aspecto es la Mesa Sectorial de Educación.

Sin embargo, Fernández Mañanes entiende que el calendario "se puede negociar donde quieran las partes; si hay voluntad de diálogo y acuerdo, se puede negociar en cualquier instancia, faltaría más", así como que el calendario escolar "no es propiamente el calendario laboral de los docentes".

"Cualquiera puede entender que una cosa son las jornadas lectivas --los días que los escolares van a asistir porque son periodos lectivos-- y otra cosa distinta es el calendario laboral, aunque el calendario escolar incide en el calendario laboral y esa es la razón por la que la mesa sectorial se pronuncia", ha explicado.

En este contexto, el consejero no comprende la razón por la que, "en otra instancia" que no sea la mesa sectorial, "no se pueda tratar de alcanzar un acuerdo en esta materia". "No lo alcanzo a entender porque cuestiones de mayor enjundia como el sistema de pensiones tienen otros cauces de diálogo" con independencia de que aprueben las leyes las Cortes Generales.

La Consejería conoce "desde hace tiempo" el punto de vista de las familias sobre el calendario escolar pero no el de los sindicatos docentes, ha concluido Fernández Mañanes.