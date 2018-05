El equipo de Gobierno seguirá trabajando para aprobar los presupuestos en las próximas semanas

El equipo de Gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC) ha manifestado que seguirá trabajando para lograr la aprobación del Presupuesto municipal de 2018 en las próximas semanas, que fue rechazado ayer por todos los grupos de la oposición, aunque ha asegurado que el modificado presupuestario de 8,1 millones de euros --al que sí dieron luz verde-- permitirá continuar la actividad económica de la ciudad.

Así lo han dicho el alcalde y el primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero y Javier López Estrada, respectivamente, en una rueda de prensa en la que han recalcado que aún "no se ha terminado la negociación". "No lo damos por perdido y no descartamos que en una semana, o dos, o tres" se apruebe el Presupuesto, han dicho.

Para ello, el equipo de Gobierno seguirá manteniendo reuniones --de hecho, ya se ha reunido hoy con uno de los grupos-- para "limar las diferencias en la medida de lo posible" y conseguir que se aprueben las cuentas locales, ya que los torrelaveguenses "no se merecen" que no haya presupuestos, han dicho.

En la sesión del pleno extraordinario de ayer, PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede votaron en contra del presupuesto presentado, dotado con 51,2 millones de euros, pero se aprobó gracias a la abstención del PP --a cambio de ajustes en algunas partidas-- la modificación presupuestaria y el remanente de 2017, que suman unos 15 millones de euros para inversiones.

Así, se prorrogará el presupuesto del ejercicio anterior --48 millones de euros--, lo que el alcalde ha lamentado, dado que las necesidades de este año "no son las mismas" que 2017, y porque, para él, una prórroga es un presupuesto "de andar por casa" que permite ofrecer a los ciudadanos los "servicios mínimos".

En este sentido, ha comentado que "no es cierto" y es "demagógico" decir que el Gobierno tiene presupuesto del año pasado como dijo Torrelavega Sí y ha reiterado que un presupuesto prorrogado sólo permite atender "un 20 o 30 por ciento de las necesidades" de los ciudadanos.

Por otro lado, Cruz Viadero ha agradecido a los 'populares' que hayan estado dispuestos a sentarse y a dialogar, así como a Torrelavega Puede y Torrelavega Sí, por haber mantenido "muchísimas reuniones" y con los que ha estado "cerca de lograr un acuerdo", según ha dicho.

ACPT es el único grupo que no ha estado dispuesto a dar su apoyo al equipo de Gobierno por no haber contemplado su petición de retirar el Parque Tecnológico e Industrial en Las Excavadas, argumentando que la ciudad necesita suelo industrial, ha explicado el regidor.

"No podemos decir que estamos contentos" porque no se han aprobado las cuentas", ha dicho, por lo que ha pedido a la oposición que ponga "por delante a Torrelavega y no a sus siglas" y ha comentado que sabía que sería "casi imposible" lograr aprobarlas por la proximidad de las elecciones municipales, aunque es su "obligación" trabajar para que sean una realidad, ha precisado.

Por su parte, López Estrada ha apuntado que el año pasado cumplieron el compromiso presupuestario en un 74 por ciento, el "más alto de la legislatura", y que la oposición no puede pedir que se cumpla el cien por cien de medidas acogidas en el Presupuesto municipal para 2018 porque "ya nos han robado" cinco meses si se aprueba en junio.

Además, ha explicado que a nivel inversor han "salvado el órdago" gracias al remanente de 2017 y a la modificación presupuestaria, pero que tendrán que gestionar las partidas para cubrir las necesidades "reales" de los torrelaveguenses con los 48 millones de euros de prórroga, lo que "en muchos casos no va a ser posible", por lo que ha pedido a la Corporación que les apoye en la aprobación del Presupuesto para 2018.