Medio Rural defiende su actuación en los diques y lamenta que se eligiera el proyecto "con mayor impacto paisajístico"

La Consejería de Medio Rural del Gobierno de Cantabria ha defendido su actuación en relación al proyecto de construcción de espigones para la estabilización de las playas de La Magdalena de Santander y ha recordado al respecto que su gestión se ha "ceñido" a sus competencias en esta actuación, que tienen que ver con la conservación de la naturaleza, en este caso en LIC (Lugar de Interés Comunitario) del estuario del Miera y las dunas del Puntal de Somo, dentro de la Red Natura 2000.

Ahora bien, desde el departamento que dirige Jesús Oria apuntan a un informe, del Servicio de Urbanismo de Santander y recogido en la valoración de impacto ambiental de esta iniciativa, que concluye que la alternativa que se está ejecutando (y cuya paralización piden colectivos sociales y partidos políticos) se ha elegido en función del coste económico, de modo que la misma "ignora o infravalora" el impacto paisajístico, hasta el punto de que ha resultado ser "la alternativa de mayor impacto paisajístico, según el propio estudio de impacto ambiental".

Así se pone "de relieve" en el informe municipal, fechado en agosto de 2013, y al que se han referido este miércoles, en rueda de prensa y a preguntas de los periodistas, el director general del Medio Natural del Ejecutivo autonómico, Antonio Lucio, y el consejero de Medio Rural, comparecencia en la que ambos han dado su opinión sobre la actuación de las escolleras desde el punto de vista de los cargos públicos que ocupan, no a título individual.

"Evidentemente no nos pronunciamos sobre cuestiones que no son de nuestra competencia. Podemos tener opinión como ciudadano. Yo la puedo tener como ciudadano. Pero no estoy aquí como Antonio Lucio ciudadano, sino como Antonio Lucio director general", ha respondido el responsable del Medio Natural a preguntas de los medios.

"A mí, si me preguntas aparte, en otro lugar, como Jesús Oria, te voy a decir lo que pienso, que va muy en la línea de lo que se ha venido expresando en los últimos días, evidentemente", ha contestado por su parte el consejero.

Ambos, que han dejado claro que en Medio Rural "no tenemos competencias en materia de paisaje", han coincidido también defender la gestión que ha hecho este departamento en relación con el proyecto, que fue recurrido por el Gobierno regional -por la vía administrativa y judicial, ante el Ministerio de Medio Ambiente primero y la Audiencia Nacional después- debido a "carencias importantes" respecto a la Red Natura 2000, en concreto al LIC del Miera y el Puntal.

Una vez subsanadas esas "afecciones", se solicitó la paralización del procedimiento judicial iniciado, han recordado Lucio y Oria. "Desconocemos -han agregado- si el Ayuntamiento de Santander hizo lo que la Consejería de Medio Rural", es decir, "recurrir" el proyecto -como hizo el Gobierno cuando comprobó que el mismo no contemplaba las alegaciones que había hecho-, y por ser "coherente" además, en el caso de la administración local, con el informe del Servicio de Urbanismo municipal.

La conclusión de dicho estudio, que ha sido leída en la rueda de prensa por el director del Medio Natural, pone de manifiesto que "no parece razonable" que en el contexto (ámbito geográfico) en el que se va a actuar, esto es, en el marco de la Península de la Magdalena, el aspecto de la integración en el entorno tenga un "peso" en la decisión final de la alternativa a elegir de "tan solo un 12 por ciento".

Mientras, los otros dos factores "desequilibrantes" o "determinantes" a la hora de escoger -el coste económico y el volumen de aportación de arena- sumen una puntuación "del 40 por ciento". El resultado, han concluido, es que la alternativa elegida para la construcción de los espigones es la de "mayor impacto paisajístico".