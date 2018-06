Medio millar de personas protesta en Santander contra la puesta en libertad de 'La Manada'

A la concentración, convocada por la Asamblea Feminista de Cantabria, los asistentes han acudido con cazuelas, silbatos y muchos carteles contra la decisión de la Audiencia de Navarra de poner en libertad a los cinco miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento.

Los participantes en la protesta han colgado también carteles en la fachada de la Delegación del Gobierno con fotos de los miembros de 'La Manada' y con consignas como "Ellos violan, la justicia permite", "No es abuso, es violación", "Esta justicia es una mierda" o "Violar sale barato".

En otro de ellos se podía leer "¡Violador, este es tu momento!, la justicia española está de rebajas", lema con el que se denuncia la decisión judicial de decretar la libertad provisional de 'La Manada' porque, a pesar de estar sus cinco integrantes condenados a prisión,los magistrados aprecian que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva.

Durante la movilización, que estaba convocada como una concentración frente a la Delegación del Gobierno, los participantes se han empezado a desplazar hasta cortar al tráfico la calle Calvo Sotelo, impidiendo el paso de vehículos y autobuses.

Al ritmo del sonido de la cacerolada, los asistentes han coreado consignas como "Yo sí te creo", "No es abuso, es violación", "No es no" o "Hermana, aquí está tu manada", en apoyo a la joven madrileña de la que los cinco integrantes de 'La Manada' abusaron sexualmente durante las fiestas de San Fermín de 2016 en Pamplona.

A la concentración ha asistido la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, acompañada de la directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo, y la de Universidades e Investigación, Marta Domingo.

Precisamente, Díaz Tezanos expresó hoy a preguntas de la prensa su "indignación absoluta" y su "incomprensión" ante la libertad provisional de 'La Manada' y consideró que ese tipo de autos "ayudan muy poco a que las mujeres denuncien ante las barbaries y hechos de estas características" y además generan una "desconfianza importante" en el sistema judicial.