El PP rechaza el planteamiento del Ayuntamiento para construir el nuevo aparcamiento de Somo

El presidente de la Junta Local del PP de Ribamontán al Mar, Javier Hoz, ha reclamado al equipo de gobierno municipal rectificar y replantearse el proyecto de construcción de un nuevo aparcamiento en Somo. "Creemos que hay un problema de saturación de coches en una determinada época del año, los días que hace bueno en los meses de julio y agosto. Entendemos que es un problema que hay que solucionar pero que la opción que plantea el Ayuntamiento perjudica gravemente en varios aspectos a nuestro municipio".

Así, Hoz considera que el coste es excesivo, "teniendo un presupuesto municipal de poco más de 5 millones de euros no podemos meternos en una obra con un coste inicial de 4,5 millones". Y no será el único gasto para las arcas municipales, ya que también hay que tener en cuenta "el elevado coste de mantenimiento que va a tener debido a que se hará sobre zona arenosa que en su día fue playa y que debajo de ese terreno pasan dos arroyos. Esto va a encarecer considerablemente el gasto anual de mantenimiento".

Javier Hoz insiste en que estamos hablando de una infraestructura que solo se va a usar durante dos meses al año y los días que haga sol, y que además genera rechazo entre los habitantes no solo de Somo sino sobre todo del resto de pueblos, "la gente no lo quiere, lo ve innecesario. Esta obra tan cara es insolidaria con los otros 6 pueblos del ayuntamiento, ya que se gastaría todo en Somo y nos quedaríamos sin capacidad económica para afrontar obras en el resto de pueblos". Además recuerda que hay casos cercanos como Noja, con proyectos similares a este que han sido un fracaso.

Por todo ello, el PP hace varias propuestas de cara a reorientar el proyecto, como son cumplir con la ordenanza reguladora de caravanas, "que no se está cumpliendo y hace que el núcleo urbano de Somo esté lleno de caravanas acampadas ocupando un centenar de plazas de aparcamiento", o crear un estudio del origen de los visitantes "para ver en que núcleos urbanos cercanos sería viable poner un autobús playero que evite que la gente venga en coche a Somo". También sería útil buscar ubicaciones en las afueras y poner lanzaderas hasta la playa, y sobre todo "esforzarse en buscar alternativas y no que vayan a lo fácil a cuenta de gastar dinero por no trabajar en otras ideas".

Javier Hoz considera una irresponsabilidad que a estas alturas ya se hayan gastado 20.000 euros en un concurso de ideas sobre el proyecto antes de haber hecho un estudio geotécnico que garantice la viabilidad. "El estudio puede dar como resultado que la obra no puede hacerse y ya hemos gastado ese dinero".

Además, Hoz ha mostrado su preocupación por los posibles daños a los edificios colindantes. "Nos ha asesorado sobre el tema el arquitecto municipal de un ayuntamiento cercano y nos informa de que es una obra demasiado compleja debido al firme arenoso y la situación de los edificios que la rodean, por lo que no es descartable que los edificios que lo rodean sufran daños", concluyó.