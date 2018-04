La población de Liébana languidece

"Good bye, Liébana". Con este llamativo encabezado, la agrupación electoral Vecinos por Liébana ha remitido a los medios de comunicación una tribuna firmada por su líder Carlos Moreno Alles en la que dan la voz de alarma ante el progresivo retroceso de la población en esta singular Comarca y reclama que se adopten medidas como la fusión de ayuntamientos para ahorrar costes.

Según los datos que aporta la formación municipal, extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de Liébana volvió a bajar en 2017 y son ya "diez años consecutivos de caída constante". Así, en la última década ha pasado de tener 6.282 habitantes a tener 5.562. Es decir, ha perdido el 9,4% de sus vecinos.

"La joya de la corona del turismo en Cantabria se desangra lenta pero irremediablemente y no hay ni una sola autoridad política dispuesta a poner freno a esta inercia", resalta Moreno, que reclama que el Parlamento autonómico aborde esta "crisis demográfica".

Tal y como reflexiona el autor, la economía lebaniega se resiente al haber perdido tantos habitantes en un espacio tan reducido de tiempo. "No hay ni un solo comercio local que no vea reflejado en sus cuentas esta despoblación, que afecta a todos los ámbitos. Así cada vez hay menos explotaciones ganaderas activas, el monte se va abandonando, hay cientos de casas vacías, la feria de los lunes en Potes agoniza y las que se celebran anualmente de ganado ya no pueden llevar ese título porque no hay cabezas en el ferial", incide.

Al mismo tiempo, Moreno también se muestra muy crítico con el resto de partidos políticos, a los que acusa de ocultar los datos en lugar de enfrentarse a la realidad. "Y la realidad es que 5.600 personas no pueden mantener sobre sus hombros ocho ayuntamientos, ocho alcaldes, 54 concejales, una mancomunidad, un presidente de mancomunidad y 24 vocales", afirma.

A su juicio, es "irresponsable" e "inmoral" mantener "esta macroestructura política para los cuatro gatos que quedamos" y apunta que la Comarca "pierde 600.000 euros cada legislatura en gastos corrientes para políticos, que se podría ahorrar si acabara este despropósito".

"Es tal la crisis, sí, crisis de población que vivimos en Liébana, que corremos el riesgo de ser el primer territorio de España habitado únicamente por políticos", manifiesta el cabeza de lista de Vecinos por Liébana.

Además, Moreno cuestiona que en toda la legislatura los alcaldes no se hayan sentado "ni una sola vez" para afrontar esta problemática conjuntamente. "No tienden puentes, no fijan puntos de encuentro y no lo hacen porque cada uno vive feliz en su reino de taifa, esperando a que lo resuelva otro", critica.

Así, Vecinos por Liébana, que hace meses ya llevó a Pleno una iniciativa en la que instaba a fusionar Potes y Cillorigo, defiende la fusión de los ochos ayuntamientos de la Comarca en uno solo, así como la eliminación de la Mancomunidad.

"Es hora de que el Parlamento de Cantabria incorpore en el orden del día la crisis demográfica de Liébana. Es hora de que se observe si es viable mantener 102 municipios para una población de medio millón de personas. Es hora de que se analice la realidad rural de nuestra autonomía, más allá de la costa y se desmonte el sistema caciquil", concluye Moreno.