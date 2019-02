We Bring: ¿Preparado para llevar tu empresa al siguiente nivel?

Amaia Munuera, Denis Ugalde y Xabier Garatea, ayudan en We Bring a evolucionar las empresas a través de su gestión estratégica, comercial y de talento, alcanzando resultados tangibles y sostenibles en el tiempo.

Forman un equipo multidisciplinar para aportar una visión global y transversal de la empresa: “Nos mueve la pasión y el trabajo en equipo. Por eso, trabajamos mano a mano con las empresas compartiendo nuestra visión, diseñando nuevos procesos y formas de trabajo y asegurando la ejecución efectiva de las mismas. Pero sobre todo, trabajamos desde la perspectiva del motor de toda compañía: las personas!…”

Os encanta definiros como una compañía de hacedores… ¿Qué significa eso?

Es una palabra que nos encanta y no es casualidad.

En el equipo somos todos de activar y testar todo cuanto antes. No somos de dormirnos en los laureles.

Si vemos que hay oportunidad y creemos que podemos aportar valor ahí vamos. Y con la misma convicción si entendemos que no. Ya sea porque no podemos aportar en la forma que la empresa necesita o que no vemos recorrido, no nos cuesta dar un paso hacia atrás.

El mundo de la empresa es un mundo de personas y creemos que algo tan sencillo como la transparencia y la cercanía, marcan la diferencia.

Todavía somos un equipo en continuo crecimiento, y sin duda, uno de los puntos fuertes que tiene eso es la agilidad que da a We Bring.

Gestión del Talento, Emprendimiento y Crecimiento de Empresas,.. Sois una empresa muy transversal, ¿Cómo se gestiona eso en el mercado?

La verdad es que sí.

Hay una cosa curiosa y es que, aunque parezcan tres áreas muy independientes, es sorprendente lo entrelazadas que están entre sí.

Creemos que las empresas hay que tratarlas como un todo y no como departamentos, por eso intentamos ofrecerles soluciones transversales.

En nuestro día a día, no es raro ayudar a una empresa a encontrar el talento que esta buscando para un puesto específico y acabar haciendo un acompañamiento estratégico con ella, o incluso aplicando soluciones de nuestras startups para los retos que enfrentan.

Puede sonar un poco chocante pero, en el día a día todo esto fluye y estamos trabajado duro para que así sea.

Nuevas tecnologías, Industria 4.0, Big Data, Ciberseguridad,.. Tiempos cambiantes que requieren de nuevas capacidades, habilidades y talento especializado. ¿Cómo veis la gestión de las personas actualmente?

Efectivamente, el mundo de la empresa y el mercado cambian a velocidad de vértigo hoy en día.

Sin embargo, el motor siempre es el mismo; las personas.

Sí es cierto que estamos especializados en un sector muy técnico, y es que aparte de entender la especialización como un valor añadido, somos hijos de nuestra tierra. Euskadi es un mercado de raíces muy industriales y muy vanguardistas; y queremos seguir contribuyendo a que así sea.

Intentamos enfocar la selección y el headhunting más allá de ser puros contratadores. Somos muy cercanos a la empresa, pero también somos muy cercanos a los candidatos. Y eso es algo que entendemos nos diferencia.

La vida laboral es una carrera de fondo y lo que queremos es acompañarlos en toda su trayectoria profesional.

Quizá parezca raro pero, algo tan sencillo como comunicar a un candidato que no continúa en un proceso, las razones y ayudarle a mejorar,.. genera mucha confianza.

Además, esa cercanía nos ofrece información extra y en última instancia repercute positivamente en las empresas: Intentamos cerrar el círculo.

Vuestro propio caso en el área de emprendimiento es curioso. Seguro de que a más de una persona le va a sorprender… ¿Cómo fue ese cambio en el que pasáis de apoyar proyectos a tomar la iniciativa?

Tenemos que confesar que los primeros sorprendidos fuimos nosotros.

Poco después de saltar al mercado y apoyar a distintos emprendedores, surgió casi sin querer. ¿Y si los que emprendemos somos nosotros…?

Y como bien has comentado antes, nos encanta definirnos como “hacedores”. Dicho y hecho; a partir de ahí el intraemprendimiento se ha convertido en cultura de empresa.

Nos hemos dado cuenta de que estar tan cerca del mercado nos ofrece un conocimiento muy valioso sobre las necesidades de éste, y lo estamos aprovechando al máximo.

En sólo un año tenemos 3 spin offs rodando y alguna otra en proceso de reflexión; no podemos estar más contentos con el resultado.

Y por supuesto, seguimos apoyando a emprendedores. Nos encanta escuchar y ayudar al talento.

Por último, vuestro “Servicio de Business” trabaja la estrategia y proyección internacional de empresas. ¿Cuál diríais que es vuestro factor diferencial?

Nos gusta decir que actuamos en un mercado local con una perspectiva global…

Ayudamos a las empresas de aquí a salir fuera; y a las empresas de fuera a venir a Euskadi. Podríamos decir que somos “gestores de oportunidades”.

Somos tres perfiles que nacimos en empresa y giramos hacia consultoría. Y aún más, cada uno de un perfil diferente que ve las cosas desde un prisma distinto. Creemos de verdad en que los equipos multidisciplinares aportan las soluciones más equilibradas. Esto hace que conozcamos bien los retos a los que las empresas se enfrentan en su día a día y entender su punto de vista.

Nos gusta hacer pensar a las empresas y replantearse desde lo más básico a lo más complejo.

Además, somos poco de informes y mucho de actuar. Intentamos ser productivos y aportar valor desde el minuto uno.

Y con esta propuesta tan transversal, ¿a qué tipo de sectores dirigís vuestros esfuerzos? ¿Quiénes son vuestros principales clientes?

Trabajamos mucho con industria. Estamos dando respuesta a empresas de automoción, aeronáutica, metal mecánica y servicios, entre otras.

También estamos desarrollando proyectos con distintos clústers como Eraikune y el de Movilidad y Logistica. Estamos ayudándoles a generar oportunidades comerciales y desarrollar soluciones conjuntas para acometer distintos proyectos y mercados.

Nuestro objetivo como We Bring es ser proveedores de soluciones para nuestro entorno empresarial, y allí donde se entienda que aportamos valor, intentamos dar la mejor respuesta posible.