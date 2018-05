Lorenzo Riezu advirtió en 2011 que CAN estaba "en trance de desaparecer" y no se produjo un "cambio de rumbo"

Lorenzo Riezu comparece este viernes en la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral. Es el segundo compareciente en esta comisión, después de que su sucesor en el cargo, Enrique Goñi, compareciera durante cuatro jornadas en el Parlamento.

Riezu ha afirmado que su "preocupación" respecto a la Caja se centró en el "camino" que cogió la entidad en el periodo 2002-2009, en el que se situó "en trance de desaparecer como entidad financiera". "A finales de 2010, cuando vi ese camino emprendido junto con las demás cajas de Banca Cívica, creía que aquello no tenía buen fin, estudié qué había sucedido y llegué a una serie de conclusiones que manifesté a los consejeros que conocía a fin de ver si aquello podía tener un cierto cambio de rumbo. No fue posible", ha señalado.

El exdirector general ha reconocido que en España "es un hecho la desaparición de las cajas como entidades financieras", pero al mismo tiempo "es un hecho que algunas de ellas han continuado con forma societaria, como Unicaja, KutxaBank o IberCaja, con ese espíritu de las cajas que eran entidades que se identificaban con su territorio". "Para mi el punto más importante por el que las cajas llegaron a una cuota de mercado del 50% del sector financiero en España fue la capacidad de relación personal que había con los clientes y por su acción de obra social", ha asegurado.

Además, ha apuntado que La Caixa "pagó un precio quizá bajo -para la absorción de la CAN- desde el punto de vista de lo que se compraba". "La Caixa sabía lo que hacía", ha dicho, para señalar que CaixaBank tiene más cuota de mercado en Navarra que en Barcelona.

A lo largo de su comparecencia Riezu ha explicado que publicó su primera carta en la prensa por este asunto en el año 2011. "No fue una nota con tintes críticos, yo invocaba a quienes tenían una responsabilidad dentro de la Caja para ver si se podía llevar a cabo un foro de reflexión y contraste de pareceres y que la Caja no terminara donde por desgracia a mi juicio terminó", ha afirmado.

A continuación, ha señalado que su primera crítica "con números encima de la mesa fue sobre noviembre de 2011, por la publicación de una serie de artículos que hacían referencia a órganos de gobierno de la Caja y a dietas". Según ha dicho, su visión en ese momento era que se le estaba dando "importancia" a las dietas "cuando el problema era por qué la gestión nos había llevado a ese término".

Del mismo modo, ha asegurado que en las apreciaciones que realizaba "nunca personalicé, fui crítico con la gestión, que es un término bastante amplio". "La gestión es un tema no especialmente individual, creo que es algo colectivo, y la figura del director y presidente, por este orden, encabezan esa responsabilidad", ha indicado, para precisar que "en ocasiones he tenido como personalizar, cuando algún consejero dice que en la Caja no ha pasado nada".

Por contra, ha dicho que en la reciente comparecencia en la comisión de investigación de Enrique Goñi, su sucesor en el cargo, él se ha encontrado "un ataque personal, desviando la atención de lo que se pretendía en esta comisión".

RECHAZO A UN CAREO CON GOÑI

UPN le ha preguntado si estaría dispuesto a mantener un careo en el Parlamento de Navarra con Enrique Goñi, a lo que Riezu ha respondido que no. "Si el careo sirviera de algo, sí. A estas alturas no sirve absolutamente para nada. Yo no estaría en condiciones de documentación en igualdad del señor Goñi y a estas alturas no iba a servir absolutamente para nada. Por lo tanto, mi respuesta es no", ha dicho.

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha señalado que Lorenzo Riezu es "pieza clave en este proceso que pensamos que es un montaje urdido contra los responsables de CAN; se le trae para que intente poner patas arriba la gestión de su sucesor en el cargo".

A preguntas de UPN, Riezu ha afirmado que "nunca" ha pertenecido a un partido político y que conoció "hace diez o quince días al señor Martínez" -portavoz de Geroa Bai- en un encuentro que mantuvo en la casa de un excompañero. "Este excompañero me preguntó cuándo comparecía en el Parlamento, le dije que no sabía nada. Me invitó a su casa a media tarde, le acompañó el señor Martínez y estuvimos hablando de forma muy genérica sobre cuestiones de la Caja. Él disponía del informe que yo hice en su día y eso es todo. Yo no he soltado un papel a nadie de los que estoy viendo en esta comisión", ha afirmado.

Lorenzo Riezu ha añadido que la primera persona a la que entregó el informe que elaboró en 2011 sobre la situación de Caja Navarra fue la entonces presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Además, ha dicho que "poco después de tomar posesión, la señora Barkos me llamó y también tuvo ese documento".