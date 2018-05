Riezu afirma que "Navarra ha perdido una entidad financiera histórica" con la CAN

En la comisión de investigación sobre Caja Navarra en el Parlamento foral, Riezu ha señalado que "desde el punto de vista del patrimonio no se lo que ha perdido, pero si el patrimonio de 2009 era de 1.300 millones de euros, si pudo haber sido 1.700 quizás y si luego hubiéramos seguido derroteros diferentes no se cual sería el patrimonio de ahora".

El exdirector ha manifestado que "como navarro, hemos perdido los navarros". "El patrimonio de una entidad que era nuestra, de los navarros, de todos los navarros", ha aseverado, para señalar que Caja Navarra "no era particularmente de nadie, pero era de todos los navarros".

Lorenzo Riezu ha comentado, a preguntas de UPN, que ya ha venido diciendo que "el desenlace de CaixaBank daba confianza y servicio, en ese sentido no he puesto ninguna pega; cuestión distinta que como cliente tenga otra percepción". Pero ha indicado que anteriormente "había una representación de los clientes, de los impositores, venía a decir que estábamos presentes todos".

Ha insistido en que "sobre seguridad y confianza de La Caixa nada tengo que objetar" y ha indicado que la atención en CaixaBank, de la que es cliente, "no me quejo, tampoco soy muy exigente con las entidades financieras". "Ello no quita para que hayamos tenido una pérdida", ha aseverado.