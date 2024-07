¿Ha ganado ya Trump las elecciones?

Seguramente ya habrás visto las fotos. Probablemente las hayas visto cientos de veces. Un puño en el aire, sangre goteando de su oreja, una bandera estadounidense sobre él, una expresión desafiante en su rostro. Trump saltó rápidamente de un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania y pareció pronunciar las palabras: “¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea!”. Si introdujeras al “presidente tipo duro estadounidense” en un generador de imágenes de Al, no escupiría nada ni la mitad de poderoso. Obviamente, no hay nada remotamente positivo en un terrible acto de violencia política que dejó muertos a un transeúnte inocente y al tirador. ¿Pero en términos de la campaña presidencial de Trump? Pues bien, como dijo el propio Trump a The New York Post el domingo: “Mucha gente dice que es la foto más icónica que jamás hayan visto”. Y añadió: “Tienen razón y no morí. Normalmente hay que morir para tener una imagen icónica”.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre lo que pasó el sábado. Sabemos quién es el presunto tirador. El FBI lo identificó como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, pero no sabemos por qué lo hizo. Crooks era un republicano registrado, pero los registros muestran que cuando tenía 17 años hizo una donación de 15 dólares a ActBlue, un comité de acción política que recauda dinero para los políticos demócratas. Con la información que tenemos ahora, es difícil describir a Crook como un izquierdista extremo.

Sin embargo, eso no detendrá a los republicanos, que ya están culpando a Joe Biden y a los demócratas por el tiroteo. Todavía hay mucho que no sabemos sobre qué sucedió exactamente, pero lo único que podemos decir definitivamente es que los aliados de Trump extraerán hasta la última gota posible de capital político del tiroteo.

“Este fue un intento de asesinato ayudado e instigado por la izquierda radical y los medios corporativos que llaman incesantemente a Trump una amenaza a la democracia, fascista o algo peor”, tuiteó el sábado el senador Tim Scott, por ejemplo.

“La premisa central de la campaña de Biden es que el presidente Donald Trump es un fascista autoritario al que hay que detener a toda costa”, tuiteó de manera similar el senador de Ohio JD Vance. “Esa retórica condujo directamente al intento de asesinato del presidente Trump”.

Vance tiene razón en el primer punto. La premisa central de la campaña de Biden es que Trump es una amenaza existencial para la democracia. Esa frase se ha repetido una y otra vez. “Hay una amenaza existencial: es Donald Trump”, dijo Biden en un evento para recaudar fondos en febrero. “Trump plantea una amenaza existencial al derecho al aborto en Pensilvania”, afirmó la representante demócrata estadounidense Mary Gay Scanlon en una conferencia de prensa en abril. El congresista demócrata Gregory Meeks llamó a Trump una “amenaza existencial a la democracia” este mes en MSNBC.

Todo eso sigue siendo cierto. Pero ahora que ha habido una amenaza dramática a la existencia misma de Trump, ese argumento pierde su potencia. Cada vez que un demócrata la plantea, los republicanos pueden afirmar que están poniendo en riesgo la vida de Trump. Cabe esperar que esa frase comience a desvanecerse. El intento de asesinato de Trump ha hecho mucho más difícil para los demócratas enfatizar cuán peligrosas serían sus políticas. En cambio, pasarán las próximas semanas hablando de civismo y denunciando la violencia. (Y por supuesto, la violencia de cualquier tipo siempre debe ser condenada rotundamente. Es una pena que los mismos políticos que denuncian la violencia política en este momento no tienen ningún problema en hacer llover el infierno sobre los niños de Gaza. La violencia, parece, sólo se condena cuando afecta a determinadas personas)

Otro gran tema de conversación demócrata es el 6 de enero. Biden ha sido muy agresivo con la “gran mentira” de la elección de Trump que incitó a la irrupción del Capitolio por parte de sus seguidores por parte de una “turba violenta”. Biden ha pedido a la gente que recuerde las escenas violentas y ha reflexionado sobre cómo “la democracia fue atacada” ese día. De nuevo, todos eso sigue siendo cierto, pero esa narrativa particular también pierde su potencia cuando Trump ha sido atacado; cuando el proceso democrático ha sido atacado. Si se vuelve a mencionar el 6 de enero, los republicanos pueden simplemente señalar con el dedo a los demócratas acusándolos de incitar a la violencia el 13 de julio.

Si bien los puntos clave de conversación de los demócratas se han debilitado, la caracterización que Trump hace de sí mismo como un valiente mártir se ha fortalecido. Desde el comienzo mismo de su carrera política, Trump se ha descrito a sí mismo como un outsider enfrentado a las élites. En repetidas ocasiones ha caracterizado sus numerosas batallas legales como una “caza de brujas” por motivos políticos. Los conocedores de Washington DC y el Estado profundo, sigue diciendo, están tras él. Ha afirmado que sus enemigos han intentado encerrarlo y han intentado robarle las elecciones. Ahora puede afirmar que intentaron matarlo. Trump ya tiene una base de culto. Después de su roce con la muerte, los fieles serán aún más devotos de su héroe.

Todo esto no podría llegar en el peor momento para Biden. Su campaña, no hace falta que se lo diga, está en completo desorden. Día tras día aparecen titulares acerca de que el presidente es demasiado frágil y débil para el cargo. Biden ya parecía un anciano débil en comparación con Trump (que es sólo tres años menor que él). Ahora ese contraste se ha acentuado extraordinariamente. Trump es el tipo que salta hacia arriba después de que un asesino le dispara; Biden es el tipo que sube las escaleras a trompicones. Si usted es un votante indeciso y se deja llevar por qué candidato parece más presidencial, simplemente ha tomado una decisión.