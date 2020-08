El curso 20-21 en ocho noticias

Septiembre 2020

Los colegios de toda España permanecen abiertos un total de siete minutos. Un estornudo proferido por un profesor de primaria en un centro concertado de Madrid desató una oleada de pánico. De poco sirvió que el autor del estornudo, de 37 años, aclarase que era alérgico al polvo. La noticia de tan aciago acto reflejo corrió como la pólvora por los grupos de whatsapps de madres y padres de todo el Estado, que se apresuraron a llevarse a sus hijos de los centro escolares. Se espera que la actividad lectiva se reanude en los próximos meses o años.

Octubre 2020

La bancarrota del Vaticano impulsa el alquiler de obispos para uso particular. Así lo ha anunciado el Papa en su homilía dominical, patrocinada por primera vez por una marca comercial. “Desde ahora”, ha dicho el Pontífice, “los cristianos podrán llevarse a casa a su obispo favorito. Es una revolución de la fe, como revolucionaria es también la nueva fórmula del champú H&S”. L’Osservatore Romano ya ha publicado las tarifas de lo que ha bautizado como pay per pray, incluyendo una oferta de lanzamiento por la cual, por cada obispo que se alquile, se incluyen gratis dos monaguillos.

Noviembre 2020

Donald Trump gana las elecciones con una participación récord del 127%. La victoria ha tenido lugar dos días después de que un hombre negro fuese detenido en Washington por sustraer munición de la policía. El sospechoso cogió las balas al vuelo y trató de esconderlas en el tórax y la cabeza. Aunque los agentes se percataron del delito y se dirigieron a él con palabras amables, el delincuente no dio su brazo a torcer y prefirió morirse. Trump ha recalcado que actitudes como esta no serán toleradas y ha prometido mano dura con todos aquellos individuos comprendidos entre el Pantone 77-6 C y el 323-2 C.

Diciembre 2020

Fernando Simón pide a los españoles que hagan como que no hay Navidad. En su ya tradicional comparecencia diaria, el epidemiólogo ha querido servir de ejemplo asegurando que el 25 de diciembre se quedará en casa “echando una oca con la mujer”. Además, y con el fin de evitar aglomeraciones en la Puerta del Sol, las campanadas se darán sin previo aviso en algún momento entre el 4 de diciembre y el 17 de marzo.

Enero 2021

Un estudio publicado en la revista Nature asegura que la gente que lleva la nariz fuera de la mascarilla estaría mejor muerta. La investigación concluye que los denominados free-noses son una “anomalía evolutiva” que ha llegado hasta nuestros días “desafiando los más básicos principios de la selección natural”. Para la realización del estudio se ha sometido a problemas de lógica sencilla a más de 10.000 sujetos, la mitad humanos y la mitad okapis, no hallándose grandes diferencias entre ambos grupos.

Marzo 2021

Se cumple un año desde que los españoles intentan cobrar sus ERTE. El Gobierno ha anunciado diversos festejos para celebrar esta señalada efeméride. Miguel Bosé, en su canal de Instagram, ha pedido el boicot a las celebraciones alegando que las efemérides no existen.

Mayo 2021

Marca España lanza una campaña destinada al turismo internacional bajo el lema “España: ¡podría ser peor!”. Los anuncios inciden en situaciones más peligrosas o desagradables que veranear en nuestro país tales como el codo de tenista o el Estado Islámico. Por su parte, la Asociación Española de Hoteles, compuesta por los 12 que siguen abiertos, ha anunciado que este año se sustituirá el agua de todas las piscinas por gel hidroalcohólico.

Agosto 2021

La NASA anuncia la recepción de una señal procedente del exoplaneta Kepler-438b con el mensaje: “Aniquilación inminente”. El papel higiénico se agota en dos horas y media.