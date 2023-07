No sé a ti, pero a mí me irrita especialmente esa expresión sarcástica que algunos listillos sueltan cada vez que, tras unas elecciones, el nuevo gobierno toma cualquier decisión contra los intereses de la mayoría: “disfruten lo votado”. Recortes sociales, ¡disfruten lo votado! Medidas para favorecer a los más ricos, ¡disfruten lo votado! Un caso de corrupción, ¡disfruten lo votado! Un torero de vicepresidente, políticas negacionistas, censura cultural, ¡dis-fru-ten-lo-vo-ta-do! ¡A joderse ahora, no los hubierais votado, melones!

Siempre me ha sonado soberbia y cínica esa manera de echar la culpa a los ciudadanos y condenarlos a la resignación: ¡hubierais votado bien! Y no creo que regodearse en la desgracia de los votantes sea la mejor forma de convencerlos de que tu opción política es mejor. Por eso, anticipando que muchos estarán ya sacándole brillo a la frasecita para, en caso de victoria de la derecha y la ultraderecha, dispararla nada más cerrar las urnas el domingo, propongo desactivarla ahora que estamos a tiempo. ¿Cómo? Dándole la vuelta: disfruten lo votado, pero de verdad. Sin sarcasmo. Votemos el domingo disfrutando, tranquilos, confiados y hasta orgullosos de que nuestro voto será disfrutable por al menos cuatro años. ¡Disfruten lo votado, que sí!

Disfruten lo votado por haber frustrado la entrada de la ultraderecha en el Gobierno, y por haber impedido que dirija el país un fullero, amigo de un narco y mentiroso compulsivo que se esconde al final de la campaña para evitar dar tantas explicaciones. Disfruten lo votado por haber impedido un retroceso en derechos y libertades, por invalidar tanto sondeo y tracking, por conseguir que España sea, junto con Portugal, la “excepción ibérica” en una Europa donde la ultraderecha sigue ganando terreno.

Disfruten lo votado por haber renovado un gobierno de coalición que tal vez pueda ahora avanzar en todo aquello que las circunstancias de estos años han retrasado o frenado. Disfruten lo votado especialmente si vienen unos años más tranquilos, o al menos no tan agitados, sin pandemia ni guerra, para que el gobierno progresista pueda hacer algo más que reparar destrozos y apagar fuegos. Pero también disfruten lo votado si por el contrario nos esperan más “años interesantes”, nuevas curvas en el camino, pues en ese caso nos irá mejor con un gobierno preocupado por amortiguar el daño social, frente a un gobierno de derecha y ultraderecha que dejaría tirados a los más desfavorecidos.

Disfruten lo votado también por conseguir que salgan adelante algunas políticas que están en los programas de los socios de gobierno, o que quedaron pendientes esta legislatura pero están más que decididas. Viviendas sociales, empleos verdes, medidas contra la crisis climática, reducir la jornada laboral, herencia universal financiada con impuesto a las grandes fortunas, aumento del gasto sanitario, prestación universal por hijo, universidad con precios públicos y más becas, son algunas de las propuestas de Sumar. Un pacto por el pleno empleo, priorizar el transporte público, ciudades más resistentes al cambio climático, alquiler asequible para jóvenes, más recursos para los cuidados, mejorar el Ingreso Mínimo Vital, refuerzo a la salud mental, en el caso del PSOE. Añadan las propuestas progresistas de ERC o Bildu, presumibles apoyos parlamentarios, y el resultado suena apetecible para el futuro: un país más justo, social e igualitario, donde de verdad podamos decirnos: ¡disfruten lo votado!

La forma de asegurarlo ya sabes cuál es: todas, todos el domingo a las urnas. Vamos.