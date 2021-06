Otra lista de consejos para ahorrar en la factura de la luz

Lo más leído en todos los medios esta semana son los artículos tipo "Diez consejos para ahorrar con la nueva factura de la luz", "Cómo usar los electrodomésticos para abaratar el consumo eléctrico", "Siete trucos para reducir el recibo de la luz". Como este miércoles se espera otro máximo en el kilovatio/hora, yo no voy a ser menos: aquí van mis "nueve consejos para ahorrar en la factura de la luz". Nueve consejos ordenados de menor a mayor ahorro, de modo que si con el primero no te vale, pasas al segundo, y si así tampoco abaratas la factura, aplicas el siguiente, hasta llegar al final de la lista. Ahí van:

1.-Prepara huevos escalfados en vez de fritos, que son más sanos y gastas menos electricidad. Este es un consejo simpatiquísimo del CM de Endesa, que pensó que en pleno cabreo eléctrico nacional era una buena idea compartir recetas ahorrativas. Quién iba a pensar que los usuarios se lo tomarían como recochineo…

2.-Plancha de madrugada. Otra ocurrencia genial, en este caso un titular de El País, que ha dado para mucho chiste (sin gracia). En realidad es solo la versión extrema del "si pagas mucha luz es culpa tuya que no te organizas" que escuchamos tras cada subida de factura. Consejos "prácticos" para tapar las causas reales de la subida de la luz, y que agradecemos mucho quienes llegamos reventados al fin de semana, y ahora en vez de descansar lo pasaremos poniendo lavadoras.

3.-Compara tarifas, estudia todos los horarios y planes, cambia de compañía, cógele el teléfono al que te llama a la hora de la siesta para proponerte una tarifa más barata. Otra versión del punto anterior: "si pagas mucha luz es culpa tuya". La realidad: más de dos décadas después de liberalizar el mercado eléctrico, seguimos sin entender qué pagamos en cada factura (consumo, peajes, gastos de distribución, déficit tarifario, impuestos…), el mercado "libre" es en realidad un oligopolio donde tres compañías (Endesa, Iberdrola y Naturgy) controlan el 85% del negocio; y lo mejor: la luz sigue subiendo, la mayor subida de Europa en la última década.

4.-Cambia los electrodomésticos por otros más eficientes, reforma tu casa para aislarla mejor, instala tus propios paneles solares, compra un coche eléctrico… Consejos estupendos (y baratísimos) para familias ajustadas económicamente, que son precisamente las más castigadas por la subida de la energía. También puedes comer en un restaurante, como graciosamente recomendaba la Generalitat.

5.-Consume menos electricidad y que sea energía verde, hazlo por tu bolsillo y por el planeta. No digo que sea un mal consejo, si pasamos por alto que el consumo gordo y contaminante no lo hacen las familias sino las empresas, sobre todo la industria. Y en cualquier caso el sistema de pool por el que se asignan precios hace que las fuentes de energía más baratas y menos contaminantes se acaben pagando al mismo precio que las caras y contaminantes.

6.-Exige que tu gobierno adelante el horario más barato de la nueva factura eléctrica. Esta medida sí permitiría un cierto ahorro, y es algo que está en manos del gobierno, no valen excusas.

7.-Vota para tener un gobierno "progresista", que esté formado por partidos que digan defender los intereses de los ciudadanos, y que incluso uno de ellos sea partidario de reformar el mercado eléctrico a fondo, considere la electricidad un derecho social, quiera combatir la pobreza energética y hasta proponga crear una eléctrica pública. Esta medida debería funcionar, avísenme en caso contrario para borrar este consejo.

8.-Métele de una vez mano al mercado eléctrico, pon coto a la opacidad y la especulación, vigila y sanciona las prácticas oligopólicas, acaba de una vez con los poéticos "beneficios caídos del cielo" (traducidos a prosa: beneficios salidos de nuestros bolsillos), intervén la fijación de precios, desenreda la tupida madeja de intereses empresariales, financieros y políticos, considera la electricidad un bien de primera necesidad y no un bien de mercado, crea una empresa pública a partir de las concesiones hidroeléctricas que van caducando… Este consejo es un paso más respecto al anterior, también necesita de un gobierno progresista que etcétera.

9.-Nacionaliza el sector eléctrico. Es el último paso, si todo lo anterior no funciona, si los ocho consejos previos no consiguen una rebaja sustancial en tu factura de la luz. Si te parece muy radical, empieza por nacionalizar una eléctrica al menos. Por ejemplo Endesa, que era pública hasta que los gobiernos de PSOE y PP la privatizaron, y que hoy es propiedad de una empresa italiana… pública. Ya sé, nacionalizar es más complicado que planchar de madrugada o hacer huevo escalfado, pero ya hemos nacionalizado bancos cuando estaban quebrados, y no salió precisamente barato.

Ahí van los nueve consejos prácticos, ya verán cómo así rebajamos la factura. De nada.