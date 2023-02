¿Cuántas películas se han hecho en España sobre los desahucios?

Sugerencia para cineastas y productores de televisión que anden faltos de inspiración y busquen historias que llevar a la pantalla: dejen de adaptar novelas bestseller, no hagan más remakes de comedias italianas o argentinas, no rebusquen en la prensa de sucesos, descarten el biopic de esa vieja estrella de los ochenta que por algo había quedado olvidada. Mejor pásense mañana mismo por una asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Cualquiera, la que les pille más cerca. Pongan la oreja un par de horas y luego me cuentan.

Lo pensaba después de ver este fin de semana la imprescindible ‘En los márgenes’, dirigida por Juan Diego Botto y coescrita con Olga Rodríguez. ¿Cuántas películas se han hecho en la última década donde aparezcan personas desahuciadas? Se pueden contar con los dedos de las manos, y te sobran unos cuantos. Y más dedos te sobran si hablamos de series, ahora que se estrenan por decenas en las plataformas y de cualquier tema, suceso o personaje te levantan doce capítulos. En teatro tal vez haya algo más, tampoco demasiado. Y escasas novelas.

Sorprende esa desatención cultural, pues pocos asuntos de la última década y media española hay tan impactantes como los desahucios. Pocos que afecten a tanta gente, decenas de miles de familias. Pocos tan dolorosos, perder tu casa, quedarte sin nada, a veces con menos que nada, con una deuda impagable. Pocos que reúnan tantos ingredientes políticos, económicos y sociales como para retratar de una vez la España reciente: en los desahucios están mezclados la vivienda, el modelo inmobiliario español, la burbuja, la crisis, la desigualdad, la banca, las cajas de ahorros, la corrupción, el 15M y la nueva política, la protesta social… Pocos que tengan tanta profundidad humana: cada una de esas miles de historias acumula varias capas, aristas, decisiones, reveses, deseos, miedos, fracasos, esperanza. Con una sola de esas historias ya tienes para una temporada en Netflix.

Y no teman que vaya a pasar de moda, que se metan a rodar una peli o una serie, y cuando dentro de año y pico la estrenen ya nadie se acuerde del asunto. Por desgracia eso no va a ocurrir. Los desahucios no se cuentan en pasado: pese a la moratoria vigente desde la pandemia, sigue habiendo decenas a diario, la mayoría invisibles, silenciosos, sin resistencia. Las medidas del Gobierno, como las de comunidades y ayuntamientos, están frenando algunos, aplazando otros, ofreciendo alternativas en ciertos casos, pero es como un dique endeble, lleno de filtraciones y que amenaza reventón. Y cuando dentro de un año y pico estrenen su película o serie, quizás estemos en medio de otra oleada de nuevos desahucios, vista la subida descontrolada de las hipotecas y los alquileres.

Hoy mismo, esta semana: en Torrejón de Ardoz (Madrid) hay una convocatoria este lunes para evitar que Virginia y su hija de cinco años sean desahuciadas por Fidere, filial del fondo buitre Blackstone que se hizo con la vivienda pública donde vive Virginia. Como ese, varios cada semana. Y el miércoles juzgan a Nani Martínez, una activista que hace seis años impidió un desahucio que terminó en carga policial, y ahora le piden dos años y medio de cárcel por atentado contra la autoridad. Virginias y Nanis, desahuciadas y represaliadas, hay muchas.

Ya digo, si andan faltos de inspiración y buscando historias, dense una vuelta por el desahucio de Virginia, el juicio de Nani, o por alguna asamblea de vivienda. Ya verán como encuentran material abundante. Y de paso, ya que están allí, echan una mano, que siguen haciendo falta manos para frenar los desahucios.

(En cuanto a la película de Botto, aunque no se haya llevado ningún Goya, no se la pierdan: es magnífica en su inteligencia y sensibilidad, también en su complicidad con el activismo. Y cuando en el futuro hayamos conseguido dejar atrás los desahucios, quedará como memoria de un tiempo infame. Gracias por no mirar para otro lado).