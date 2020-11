El último cuadro que pintó Frida Kahlo se titula Viva la vida. Es una naturaleza muerta que celebra la existencia a través del esplendor de unas sandías abiertas. Verdes y rojas, jugosas, carnosas, apetecibles. Al contemplarlas en el cuadro, puedes oír el chasquido de su piel lisa y dura, paladear el sabor negro y crujiente de sus pepitas, sentir cómo se escurre en tu boca un agua dulce y fresca. Es un cuadro que me trae recuerdos de amor apasionado y al que desde hace años vuelvo, de cuando en cuando, para recuperar el lema que es su título: viva la vida. Estuve ante él en el Museo Frida Kahlo de Coyoacán, en México, y sentí las mismas ganas de morder y saborear que me había producido siempre. Hasta hace unos meses, veía en las sandías, fruta de verano, la cara de un hombre muy bello, el hombre amado a quien traje de aquel museo de Coyoacán una postal (¿o me la trajo él a mí?) que reproduce ese cuadro y que nos ha acompañado durante años por estanterías y mudanzas.

