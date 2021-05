Con la debacle del 4M, la fatiga por la pandemia y el hartazgo ante el inmovilismo del PSOE ante lo que realmente importa pero no tanto a la hora de recaudar sin tener en cuenta la progresión llega el momento de hacer presión. Desde el mismo gobierno, y la voz discordante que suponen sus miembros de UP, pasando por los grupos parlamentarios "socios" hasta la ciudadanía misma tenemos que hacer ver los cambios que son necesarios y que el modelo del PSOE-PP no sirve. Es necesario un ingreso mínimo vital que funcione, que huya del sistema desincentivador que crearon los otrora partidos líderes, es necesaria una regulación del mercado del alquiler, una reducción de los tipos de varios IVA, es necesario recaudar por arriba, enterrar políticas liberales en el infierno del qué nunca debieron salir.

A nadie le interesa, al menos entre los que queremos un avance social, un adelanto electoral pero quizá ahora es el momento de presionar y bloquear para que se empiece a hacer lo que verdaderamente importa, las políticas que intenta sacar unidad podemos en el gobierno y que hasta ahora han sido bloqueadas o malogradas es el momento de lucharlas con más fuerza, entre otras.

Para lo que sí que no es el momento es para un gobierno del PSC en Cataluña, no soy catalán ni vivo ahí pero cuánto menos poder tengan los socialistas y más capacidad de negociación tenga el resto, mejor.

Hay que hacer presión ahora, no cuando ya sea tarde.