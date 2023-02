¿Por qué el capitalismo es despiadado y depredador?

Entre otras cosas, para el capitalismo neoliberal, los excluidos son responsables de su propia situación. Porque no se adaptan a la realidad existente y no se esfuerzan suficientemente por salir de su situación. Los desempleados y los que tienen peores trabajos es porque no se han sabido adaptar a lo que les pide el mercado de trabajo. Estos trabajadores excluidos del mercado de trabajo son vistos como sobrantes, como parásitos sociales, son los descartados como dice el papa Francisco, porque para estos “patriotas de pacotilla” no se les necesita para seguir produciendo y a la vez, no son buenos consumidores.

El capitalismo neoliberal los ve como un lastre y, por tanto, son considerados como un estorbo y un coste que, según ellos, que son tan “humanos”, no se debe asumir. Así se explica, cómo existen barrios de exclusión y marginación que son totalmente ignorados. Ver aquí.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD

Uno de los objetivos de los capitalistas despiadados y depredadores, que tienen nombres y apellidos (uno de ellos es Juan Roig, presidente de Mercadona), es someter a las leyes del mercado ámbitos que permanecen fuera de su alcance por su valor de bien público, del bien común, de derechos, como es el caso de la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte, la justicia, los montes, el agua…) y apropiarse de dichos recursos. Es decir, se trata de extender el mercado allí donde todavía no llega y construir lo que llaman “la mercantilización de la sociedad”. Allí donde pueden o tienen posibilidades, lo hacen a través de las reformas institucionales y sociales necesarias. Como dice una red de expertos y relatores de la ONU: “Hacemos un llamado también a todos los que están comprometidos con los derechos humanos para que comiencen a abordar las consecuencias de la privatización”. Ver aquí.

Asimismo, el futuro que quiere el sistema capitalista neoliberal, fundamentalmente para los jóvenes, es que sean empresarios. Empresarios de ellos mismos. Desde el Fondo Monetario Internacional, pasando por la Comisión Europea, los Gobiernos de turno, las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Diputaciones, Cámaras de Comercio, Universidades, Bancos, Fondos Buitres y de Inversión de toda índole, Multinacionales y medios de comunicación, todos, están por la “empleabilidad” (capacidad de cualificarte y buscar tu propio trabajo) y el “emprendimiento”, (capacidad de emprender tu propio negocio), para que cada cual se busque la vida, ante la negativa actitud de las administraciones y los empresarios y poderes económicos, en su responsabilidad social de crear empleo.

Se pretende mercantilizar la sociedad, que todos seamos empresarios. Y ocurre lo que estamos viendo diariamente: cierre de negocios de todo tipo ante la imposibilidad de competir, horarios interminables de trabajo, salarios bajísimos (más bajos que los del sector por cuenta ajena), hipotecado hasta los ojos. Mientras, los mercaderes invirtiendo en la especulación financiera: en todo tipo de fondos de inversión, fondos buitre, mercado de valores…; para ellos más rentable que invertir en actividad productiva.

NOS JUGAMOS MUCHO

Nos jugamos mucho en este año electoral, pues lo expresado en este artículo es como una espada de Damocles, que pende sobre las cabezas de la sociedad, pero principalmente sobre la vida de sus sectores más empobrecidos. Si vuelven las derechas, que defienden un capitalismo no ya neoliberal, sino neofascista intentarán revertir los avances económicos y derechos sociales conseguidos por el Gobierno de Coalición Progresista.