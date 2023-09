CONTRADICCIONES

Como dice Joaquín Sabina cuando se le pregunta por su afición a los toros: “uno vive con

sus contradicciones“.

Todos vivimos con las nuestras. Paradójicas contradicciones, inexplicables incluso para cada

uno de nosotros, pero que están ahí cuando realizamos una elección.

Si como individuos tenemos nuestras contradicciones, la sociedad en su conjunto tiene las

suyas.

Es así frecuente que una opción política sea crítica con su opuesta por ser activos,

movilizarse, crear y participar en organizaciones… mientras que esa misma opción está

compuesta por miembros que quieren cambiar el mundo desde su sofá.

Olvidan aquello de “caminante no hay camino…”, no tienen su camino porque no han

comenzado a caminar. Son pasivos y les molesta la actividad ajena.

Hay medios de comunicación en los que se insiste en que una noticia como la de Rubiales -

sin quitarle su importancia- oscurece el triunfo de la selección femenina de fútbol, a renglón

seguido continúan con Rubiales y olvidan a la selección.

Por su parte, un buen número de organizaciones se alarman por la poca capacidad crítica

que tienen los jóvenes, al mismo tiempo que lo hacen desde una posición dogmática que

solo ve necesaria la crítica cuando se aplica a los demás.

Decimos también que los jóvenes y no tan jóvenes siguen en su casa natal al mismo tiempo

que muchos trabajos que les ofrecemos son precarios y mal pagados, salarios con los que

es imposible la independencia: no les dan préstamos para comprarse una casa porque no

son fijos y como la compra se paraliza, suben los precios del alquiler a un nivel imposible

para sus sueldos.

También hay que tener en cuenta que preocupados como estamos porque la actividad

humana que provoca el cambio climático, no renunciamos a los desplazamientos en

coche particular ni consumimos productos de cercanía. Vemos como normal por ejemplo, ir

al gimnasio en coche, viviendas a 25 grados en invierno y el abuso de envases de plástico.

Otra contradicción es la que se da entre los centros de acogida para emigrantes:

desbordados, y la cantidad de seminarios y otros centros religiosos: vacíos. Cuestión más

grave si cabe, cuando es el mismo Papa quien habla de ser “pobres con y para los pobres”,

de una acogida a los inmigrantes que respete su dignidad como persona. Estamos en una

situación extrema que desborda la actividad habitual de atención a los desfavorecidos,

situación que necesita soluciones rápidas y efectivas.

En cuanto a las condiciones laborales que ya por si mismas y que legalmente bastante han

empeorado, son frecuentes las horas extras sin pagar o las llamadas telefónicas en periodo

laboral.

1015 inspectores para 3.366.570 de empresas, 3316 empresas por inspector. ¿Es posible

así velar por las condiciones laborales o por la seguridad de los trabajadores?

En otro orden de temas, no vendría mal que los reyes e infantas salgan de su burbuja y

conozcan el mundo real -valga la redundancia-. Qué es mejor ¿que la infanta pase tres años

por las academias del ejército de tierra, mar y aire o que pase tres años viviendo en un piso

de clase media sin helicópteros y comprando en el supermercado de la esquina?

“La vida se contradice tanto, que uno se las arregla como puede con la vida...” Vuelo nocturno

(1931) Antoine De Saint-Exupéry