Cada vez que oigo, o leo, la noticia de que la Bolsa de Valores ha descendido por esta o aquella decisión de las Administraciones Públicas, ya sea gobiernos nacionales, ya sea Comisión Europea, la razón me lleva a deducir que los ricos de siempre se están haciendo aún más ricos. Si una empresa coloca sus acciones en el mercado para que estas sean adquiridas por particulares (u otras empresas) a un precio determinado y en un momento dado las acciones empiezan a perder valor, el comprador se asusta y vende los activos adquiridos (comprados) antes de que pierdan más valor. Y alguien los compra a precios más baratos. Y ese alguien resulta que se hace más poderoso en cuanto dichas acciones comiencen a incrementar de nuevo su valor. Es la máxima de la Física con respecto a la energía, pero aplicada a la Economía: el dinero no desaparece, solo cambia de manos.

La Economía en el sistema liberal no tiene reglas. Tampoco se autorregula como defienden sus palafreneros. El ejemplo más latente es el producido por la crisis financiera del 2008. Si en aquellos momentos los Estados no hubiesen intervenido, el chiringuito se hubiese venido abajo, dado que aquella crisis se originó en el corazón mismo del sistema: en la Banca.

No hay que irse tan atrás en el tiempo para percibir que la Economía, con mayúsculas, no tiene en cuenta los intereses de la mayoría de la ciudadanía.

Estamos pagando los productos de nuestra agricultura a unos precios desorbitados. Pero de esas subida no se están beneficiando el agricultor que se queja, con razón, que cada vez le cuesta más sacar adelante sus cultivos sin obtener los beneficios que debiera, soportando incluso pérdidas en ocasiones. ¿Quién se beneficia de esta subida de precios?

En 2008, la crisis no era de suministros, sino de “papel”. La manera de afrontarla no era pues subir lo precios, ya que no había escasez de productos. El objetivo era salvar a la Banca. Y para ellos, todos recordamos, se tomaron una serie de medidas que venía a perjudicar a nuestros bolsillos. Los funcionarios vieron congeladas sus nóminas durante más de dos años, los préstamos bancarios casi se cancelaron y para acceder a ellos las entidades bancarias ponían unos condicionantes muy difícil de asumir. Al no poder acceder a “comprar dinero”, muchas empresas se vieron obligadas a despedir a parte de sus plantillas...No lo notamos directamente en subidas de precios, pero sí en la subida del número de parados.

Días atrás, el Secretario General del ONU denunciaba públicamente que los beneficios excesivos de las empresas energética es inmoral, y que había que gravar a estas para atender a la población mundial más vulnerable. ¿Por qué los Gobiernos no lo hacen? ¿Por qué sigue tan alto el precio de la luz, si las empresas están obteniendo más beneficios que nunca? ¿Por qué no se actúa contra este descaro?

A mi me da que las crisis se crean. Ellos las crean, nosotros la sufrimos. Es todo un proceso bien estudiado y calculado. ¿Qué quienes son ellos? Los que no se ven, los invisibles, lo que tienen lacayos que defienden sus métodos utilizando mensajes subliminales que se van introduciendo en el pensamiento colectivo ya sea a través de bulos, de mensajes demagógicos, de campañas publicitarias...

Y aquí estamos la mayoría, “aguantado el chaparrón, al pie de un cañón.... con un culo así contra la pared...viéndolas venir...”, que canta Serrat.