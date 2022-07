La derecha se sigue aferrando a ETA

Este mes, se han cumplido 25 años del asesinato del joven concejal del PP en la localidad vasca de Ermua. Aquel fatídico día significó un punto de inflexión para que la sociedad vasca perdiera el miedo y gritara abiertamente: “Basta ya”. Toda España se unió a este clamor.

No he podido evitar redactar este artículo cuando he oído las declaraciones de los representantes de la derecha acusando al gobierno de pactar con EH Bildu la nueva Ley de Memoria Democrática. El terrorismo etarra ha sido el tema más recurrente en el debate sobre el Estado de la Nación celebrado hace unas semanas atrás.

La línea cronológica que sigue a continuación la pueden comprobar los lectores con tal de ponerse a ello.

“En julio de 1997, la banda terrorista ETA secuestra y asesina al concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Santiago Abascal formaba parte del comité provincial del PP en Álava .

“Desde noviembre de 1997 a febrero de 1998, ETA asesina tres concejales del PP y a la esposa de uno de ellos”.

“Un mes después del ultimo asesinato, el 1 de marzo de 1998, ante las informaciones que apuntan a la posibilidad de que ETA declare una tregua, José María Aznar, Presidente del Gobierno, afirma: Estoy dispuesto a ser generoso si es necesario, a ser comprensivo, si esto ayuda al final del terrorismo(...) Estoy convencido de que en un final dialogado, si se produce un abandono definitivo de las armas, la sociedad española y el Estado sabrá ser generoso y sabrá adoptar medidas que nos sirvan para mirar al futuro y procurar que se superen cuestiones tan dolorosas del pasado”.

“El 3 de mayo de 1998, José María Aznar, en unas declaraciones al diario ABC dice que ”Merecería la pena hacer el esfuerzo de la generosidad si con ello conseguimos la paz“.

“Tres días después de estas declaraciones ETA asesina al concejal Tomás Caballero; y dos días más tarde asesina al subteniente dela Guardia Civil Alfonso Parada”.

“Ocho partidos nacionalistas, incluido Herri Batasuna, y 16 organizaciones sociales y sindicales nacionalistas vascas firman el Pacto de Estella. Se trata de un acuerdo que llevaban muchos meses negociando y que se relacionaba con una inminente tregua de ETA. El pacto, se creía, podría empujar a ETA a dejar las armas y a apostar por la vía política, ya que asumía las principales reivindicaciones de los terroristas, entre ellas la autodeterminación. Esto ocurría el 12 de septiembre de 1998. Cuatro días más tarde ETA anuncia una tregua indefinida que entra en vigor el 18 de septiembre de 1998”.

“Ese mismo mes, el Gobierno autoriza el traslado de cuatro presos de ETA a cárceles del País Vasco y concede el tercer grado a otro de ello”.

Habían pasado 15 meses del asesinato de Miguel Ángel Blanco, poco más de tres meses del último atentado mortal de la banda terrorista y dos semanas del anuncio de tregua.“

José María Aznar no cree necesario que ETA pida perdón por sus crímenes: “No estoy pidiendo, y podría hacerlo, que asuman todos los pronunciamientos electorales que ha habido en estos veinte años, ni siquiera que hagan explícita condena de sus propios crímenes, pero sí que acepten las reglas democráticas desde el momento en que anunciaron el cese de la violencia”.

En noviembre de 1998, Aznar anuncia el inicio del diálogo con ETA: “El Gobierno y yo personalmente he autorizado contactos con el entorno del Movimiento Vasco de Liberación. Lo he autorizado personalmente y quiero que los españoles lo sepan”.

El 11 de diciembre de 1998, el Gobierno se reúne en secreto con Herri Batasuna. El jefe de gabinete de Aznar, Javier Zarzalejos; el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá; y el asesor personal del presidente del Gobierno, Pedro Arriola; dialogan en un chalé de la comarca burgalesa de Juarros con Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Rafael Diez Usabiaga.

El 18 de diciembre de 1998, José María Aznar no excluye a Herri Batasuna de los partidos políticos que deben ser la base de una Euskadi en paz: “El cese definitivo de la violencia no es un objetivo partidista, ni un dictado humillante, ni la contrapartida de un precio político. Es la piedra angular sobre la que asentar el proceso de normalización, que corresponde a las instituciones y a todas las fuerzas políticas vascas sin excepción”.

El 12 de enero de 1999, Aznar anuncia más avances en el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco: “Ya no hay ni un solo preso de ETA fuera de la Península. Todos han sido trasladados, todos”.

El 19 de mayo de 1999, el Gobierno, con la misma delegación que había dialogado con HB, se reúne con la cúpula de ETA en Zurich. Zarzalejos, Arriola y Martí Fluxá negocian, cara a cara, con los dirigentes etarras Mikel Antza y Belén González Peñalva.

En junio de 1999, Santiago Abascal es elegido concejal en Llodio por el PP. Se trata de su primer cargo público“

El 28 de noviembre de 1999, ETA anuncia el final de la tregua que duró 439 días. El Gobierno había acercado a más de 120 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, había permitido el regreso a España de más de 300 etarras que residían en el extranjero y había excarcelado a varias decenas de presos de la organización terrorista.

“Santiago Abascal no criticó ni una sola vez la estrategia de su partido, sino que se incorporó a la ejecutiva del PP de Álava”.

A pesar de la mano tendida de los gobiernos del PP, ETA continuó asesinando y llevando el dolor a las familias de los asesinados.

Hace ya más de diez que ETA dejó de matar. La España de hoy es, en este sentido, muy diferente a la de entonces. Pero algunos prefieren la confrontación al diálogo. Diálogo, que sus antecesores intentaron por todos los medios y que siempre fueron rotos por la intransigencia de la banda terrorista.

La derecha se sigue aferrando a ETA en sus discursos. Es su estrategia política.