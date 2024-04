Recientemente se han celebrado los Premios Ondas de los Podcast.

Me parece genial que se den a conocer un formato, que cada vez, en los últimos años está en auge. De hecho la radio en directo se escucha cada vez menos, sea por el motivo que sea y gracias a los podcast tanto en radio, como televisión. Los usuarios pueden ver o escuchar sus programas favoritos; pero hay un medio que quiero destacar por encima de todo, y es…“las emisoras locales”

Este tipo de medio, que a través de sus ondas o internet, que no deja de ser un aliciente y el más cercano de los ciudadanos locales, y sobre todo en poblaciones pequeñas, ayudan en el día a día de los oyentes a través de su programación.

Emisoras que no son prácticamente conocidas a nivel autonómico o nacional, que no participan o no son reconocidas en premios por la labor que ejercen en su comunidad. Labor, que en la mayoría de los casos, su personal son colaboradores altruistas y que de alguna manera pueden expresar a través de sus programas, sus gustos o inquietudes e incluso entretenimiento para los oyentes.

Sería muy interesante que a estas personas se les mencionaran o reconocieran, la labor que ejercen en estas pequeñas emisoras, muchas municipales o privadas, donde cada vez cuesta más mantenerlas por su alto coste de mantenimiento y algunas por desgracia se ven abocadas a realizar emisiones con cadena autonómicas o estatales para sobrevivir.

Apoyemos a las emisoras locales y a su colaboradores, ya que muchos de los programas que realizan son de una gran calidad, tanto humana como artística, por que no hay que olvidar que muchos de los protagonistas, en sus entrevistas son... personas que se dan a conocer, siendo tu vecino, amigo, etc.

José Luis Palma

Presentador y director de “El Corralón del Blues”

Ripollet Ràdio