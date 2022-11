España, con acento grave...

Efectivamente todos dudamos de que en España exista una verdadera democracia por culpa de una derecha que se autodenomina liberal para identificarse con su étimo Libertad que para Madrid parece ser que es algo relacionado con las cañas de cerveza.

Y la culpa de que la democracia solo exista en la semántica de las palabras sin profundizar en lo que significa es por varias circunstancias que han conducido a esta situación. Resumo:

La primera razón es aquel año 78 en donde se crearon los partidos políticos sin descartar a nadie. Pero el fascismo que gano la guerra debería de haber sido vetado por todos. El problema es que su fuerza y su violencia hizo tener miedo a los padres de la actual Constitución para eliminarlos, considerando que entre ellos había incluso un ministro de Franco. Con esto no quiero criticar a Suarez o a Felipe porque hay que verse con tener enfrente a un poder militar inmenso y otro judicial que hacía muy difícil moverse hacia ese terreno sin originar una confrontación muy peligrosa.

De esa situación la derecha española de entonces y la actual es una derivación franquista y falangista que se ha prolongado hasta hoy con la única obsesión de la célebre Unidad de España que ellos consideran siempre en peligro por aquellas comunidades conocidas por todos que no están de acuerdo con un concepto de Espàña, el acento no es un error, totalmente obsoleto en la que sobramos mas o menos 26 millones entre rojos y otras características de todos conocidas. Pero aunque puede parecer mentira aquellos “verdaderos españoles” se inmortalizaron y los tenemos en la derecha actual en VOX y en un altísimo porcentaje en PP, estando de acuerdo en que la palabra España y sus peligros es una herencia del diario hablado de Franco en RNE y aun sirve para ganar votos. Ayudados por el independentismo catalán y los muchos años de ETA. Y hoy el PP tiene en el enfrentamiento con vascos y catalanes su nido de votos que no puede perderse. Es mas, si en las próximas elecciones ganara esa derecha conjunta volveríamos a revivir con seguridad ese extremismo de las dos partes que hoy parece desfallecer gracias a un dialogo tan criticado por ellos, pero que quizá ha tenido cierto éxito.

Y esto que escribo lo estamos viendo cada día hoy con la “sabiduría” ideológica falangista de Ayuso, jefa de Feijoo, que cada día dice mas estupideces, porque con ellas tiene en todos los canales de tv un lugar predominante, unos por su coincidencia ideológica editorial y otros por presiones del capital. El culpar a Sánchez de la muerte de Manolete esta al caer. Y nadie con algo de inteligencia puede creer que una persona así pueda liderar algo. Pero es que sus asesores MAR y Aznar saben que la palabra Espáña, repito el acento, tiene el voto asegurado de varios millones de españoles, muchos de ellos residentes en la capital, y Ayuso esta en ello. Su pupilo Feijóo ya acude a los abuelos de la guerra civil o a no ocuparse de Queipo de Llano porque esta muerto. NO dicen lo mismo cuando hay que ir a un funeral de victimas de ETA, donde ocupan la presidencia Es la derecha mas extrema de Europa, que nos traerá, si gobiernan como parece en el futuro, una anulación ya anunciada de la Ley de Memoria, algo muy necesario para conocimiento de nuestros jóvenes. Entre otras cosas que hoy se hacen por necesidad imperiosa de los problemas que nos circundan. Pero ellos siguen pegados a un capitalismo que ya muchos países consideran en declive por estar libre de normas con lo que se ha creado la mayor desigualdad del siglo y apoyados por votos demasiado simples de aquellos que solo votan por validar una unidad de la patria, otra de esas palabras nefastas para avanzar. Porque el ultranacionalismo está en declive en todo el mundo , y en Catalunya tenemos la muestra, excepto en este país en un momento en que todos vemos que nos necesitamos unos a otros. Hasta los mas radicales lo entienden y aquí la derecha aun quiere echar de España a los extranjeros que vienen a hacer el trabajo de los pocos españoles que vamos quedando por falta de la natalidad que ellos han forzado por la desigualdad extrema que vivimos y los salarios vergonzosos. Pero les da igual a los “lideres” de la derecha y también a aquellos que los votan porque parece que les sobra aun gente, por ejemplo, 26 millones de españoles que no piensan como ellos. Increíble pero cierto.