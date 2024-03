Estimados señores de este gran Diario

en efecto, qué cantidad de oprobios tenemos que soportar todos los días, yo diría que especialmente desde la última gran crisis del Sistema mundial que no acabamos de superar, que comenzamos a padecer en 2007 con los grandes problemas de la Banca Estadounidense principalmente de aquel año y que se irradió rápidamente a todo el planeta, principalmente a su lado Occidental. Aquí en España nos ha hecho sufrir lo indecible con la indecencia de las Derechas de este maravilloso país que es el nuestro. El dinero siempre se nos presenta como la causa de los grandes sufrimientos de la mayoría dela población: la que menos recursos tiene.

Lo que me mueve a volverles a escribir es el contemplar la canallada constante de estas personas, ahora capitaneadas por los desmanes repetidos de doña Isabel Díaz Ayuso, que no se merece el tratamiento de “doña” porque a todos ojos vista se presenta con una mujer de una desfachatez increíble, podrida sobre manera y capaz de onnubilar a miles y miles de incautos madrileños. No comprendemos cómo su maldad puede llegar a salpicar a tantas personas y a cometer tantas burradas también respecto al gran trabajo que desempeñan todos ustedes.

Sepan que tienen en mi persona y en la de todos los socios, pero también en millones de españoles, a defensores de la Libertad de Prensa, tan necesaria y básica a cualquier régimen democrático y sistema de convivencia humano a alturas del Siglo XXI. Aunque el dinero y el desmesurado endiosamiento del Capital se empeñen en corrompernos, en deshumanizarnos, la inmensa mayoría de personas vamos dándonos cada vez más cuenta de que en efecto los Evangelios en muchos puntos pueden en efecto iluminarnos, para detectar a los corruptos, los podridos, los mentirosos, los fariseos y hasta los inhumanos, como el señor Feijóo, la señora Ayuso y tantos tipos que sólo buscan su propio bienestar, despreciando el bienestar del resto de seres humanos aunque se vistan de patriotas y de blancos corderitos. No les quepa la menor duda de que cada vez somos más las personas que vamos advirtiendo el cariz moral de estos sátrapas y caciques trasnochados, verdaderamente profanadores de todo gran valor moral. Todo esto sin que vaya en perjuicio de considerar que también el señor Puigdemont es otro jeta de muchísimo cuidado, pero ahora lo que me ocupa es mandarles muchos ánimos, convencido de que las tinieblas sólo se vencen con tesón y siendo inteligentes y buenas personas, y no siendo precisamente jetas y sinvergüenzas como todos estos “caballeros” que siempre someten a este país a las mayores penalidades con tal de llenarse los bolsillos y la panza.