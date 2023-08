Hipocresía política

El presente artículo puede resultar un tanto tedioso. Leer datos numéricos suele ser pesado. Pero dada la cantidad de mensajes que desde el Partido Popular han lanzado al PSOE para que les permita la investidura, resulta chocante. Sobre todo si los que más insisten en que deben gobernar por haber ganado las elecciones son los primeros que deben callarse.

Veamos. En las elecciones autonómicas andaluzas de 2018, el PSOE obtuvo 1.009.243 votos (un 27,95%); mientras que al PP le votaron 749.275 andaluces (un 20,75%). La diferencia entre ambos partidos fue de 259.968 votos.

Pues bien, Juan Manuel Moreno Bonilla sumó sus votos a los del partido Ciudadanos y Vox para desbancar a los socialistas. Hay que recordar que los hados se aliaron con Moreno Bonilla, un político ya amortizado al que su partido iba a enviar a otras actividades, dado que las encuestas presagiaron entonces que el PSOE volvería a gobernar en Andalucía. Ganó, pero no gobernó. A Moreno Bonilla le tocó la lotería, como se suele decir.

Otro dato. En las elecciones a la Comunidad de Madrid de 2019, el PSOE obtuvo 884.218 votos, mientras que el PP consiguió 779.852 votos. Un 27,31% y un 22,23%, respectivamente.

Al igual que en Andalucía, el PSOE ganó las elecciones pero no gobernó. Un acuerdo entre Ciudadanos y el PP dieron la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

Podría seguir poniendo ejemplos más actuales, pero creo que no hace falta.

Y es que a lo largo de la historia democrática en nuestro país no siempre ha gobernado la lista más votada.

Todos recordamos aquel trabalenguas de Mariano Rajoy que intentaba explicar que el alcalde elige a los vecinos y son los vecinos los que eligen al alcalde. Ni una cosa ni otra.

El alcalde y/o alcaldesa no es elegido por los vecinos, sino por los concejales. Normalmente, en la mayoría de los casos el partido político que gana las elecciones municipales ostenta la alcaldía. Pero no siempre.

Pues igual que al alcalde lo eligen los concejales, al presidente del Gobierno lo eligen los diputados. También a los presidentes de las comunidades autónomas, como he explicado en los ejemplos anteriores.

Las elecciones al Congreso de los Diputados no son elecciones presidencialistas. No se vota a un presidente, se vota la composición del Congreso de los Diputados. No se puede ir “contaminando” a la opinión pública, a la ciudadanía, a la conveniencia de cada cual y en cada momento. Viene recogido en el artículo 99 de la Constitución.

Dice la historia de las matemáticas que los hombres del Neolítico ya sabían sumar. Asombra que el PP, que no cuenta con el apoyo de ningún partido dentro del hemiciclo, haya estado mareando la perdiz sin que le salieran las cuentas. Porque sumar sí sabe el señor Núñez Feijóo, ¿no?

Que ningún partido político desee acuerdos con el PP es motivo más que suficiente para que desde las filas populares se pregunten por qué está aislado por los demás.

José María Aznar pactó con los partidos independentistas catalanes (los de la derecha catalana, digo) y con el PNV (la derecha vasca). El propio Aznar declaró en una ocasión que él mismo hablaba catalán en la intimidad. Pero la relación del PP con una buena parte de las sensibilidades políticas de los españoles se rompió. Y no hace mucho, por cierto. Sin contar que la aparición de Vox en el escenario político hace que el resto de partidos no quieran compartir gobiernos con la extrema derecha. Y no es que la extrema derecha haya surgido en los últimos años. En realidad siempre ha estado oculta, eso sí, bajo las siglas del PP.