Malasaña bajo vigilancia

Como vecino de las Comendadoras y amante del barrio en el que vivo, tras leer la noticia de la colocación de cámaras de vigilancia, me pregunto como defensor de la libertad que siempre he sido, si no hay otras opciones para frenar la vandalización de nuestras calles, que sin duda es lo que está ocurriendo… pero también me pregunto si las formaciones a las que siempre ha sido afín este barrio, se han dado un paseo nocturno por él antes de oponerse a la colocación de cámaras y sobre todo cuáles son sus opciones o soluciones además de negar una realidad. Si bien es cierto que este Alcalde prometió acabar con los botellones y los grafitis y no sólo no lo ha cumplido sino que han empeorado (ver Convento de las Comendadoras y Museo ABC), decir que aquí no hay ningún problema, no es solo negar la realidad sino hacer campaña a favor de los que sí parece que lo ven. Ser político consiste en intentar hacer la vida mejor a los ciudadanos, no votar siempre en contra de lo que propone el contrario. Por tanto, nos gustaría saber quiénes de los que no están de acuerdo en este caso, duermen aquí, conviven aquí y pasean por aquí, y sobre todo cuáles son sus soluciones. De lo contrario, el voto mayoritario en este barrio irá cambiando de destinatario y los que lo amamos buscaremos otras opciones para poder disfrutar del ocio pero también poder dormir y ver como los impuestos que pagamos, se pueden dedicar a otras cosas que no sean limpiar fachadas o utilizar a la Policía para vigilar las plazas.

Se agradece a este periódico dar voz a los ciudadanos y haber dado cobertura de este problema ya desde hace tiempo.