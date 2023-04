Migraciones: por una sociedad civilizada y decente

Diez años después de la tragedia en Lampedusa, la muerte reciente de 79 personas, 33 de ellas menores de edad, de ellos 24 niños de entre meses de vida y 12 años, frente a las costas italianas pone en evidencia las consecuencias de una fallida política migratoria europea que deja miles de muertos en el Mediterráneo.

Traigo aquí las palabras del filósofo Avishai Margalit sobre la sociedad civilizada y la sociedad decente: “Una sociedad civilizada es aquella cuyos miembros no se humillan unos a otros y una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas”. Qué lejos estamos de ellas.

A Europa no se le puede olvidar llorar. Hace todo lo contrario: mira para otro lado ante la tragedia de Calabria. Mira a otro lado porque no respeta los derechos internacionales ante el drama humano que representan los flujos migratorios. Lloraría si fuera sensible para desarrollar políticas migratorias y de asilo verdaderamente humanas y para que el mar no sea un cementerio de personas.

España ha pasado de la acogida al Aquarius a las devoluciones en caliente. A propósito de la tragedia de Melilla de hace diez meses.

LIDERAR EUROPA PARA AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD DECENTE

No es tiempo de muros ni de campos de refugiados donde se hacinan personas, es tiempo de construir puentes.

Ahora es un buen momento para que España, que va a presidir en el segundo semestre de este año la presidencia del Consejo de la Unión Europea, impulse una política que tenga como eje el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de migración y asilo. Una política dirigida a los más empobrecidos. Los inmigrantes y refugiados lo son. Generar un proyecto social donde nos beneficiamos todos y a la vez avancemos hacia una sociedad civilizada y decente. Frente a “mi país es lo primero” hay que pasar a “la persona es lo primero”. Desgraciadamente, la reciente visita de Pedro Sánchez a Italia, no va por este camino. Ver aquí.

¿Por qué unos conflictos bélicos merecen una respuesta para quienes huyen de ellos y otros no? Todos hemos aplaudido la acogida que en la Unión Europea se ha dado a quienes han huido de la guerra de Ucrania. Pero, ¿qué ocurre con quienes huyen de la guerra de Siria, de Afganistán, de Eritrea, de Yemen, de Sudán…? ¿Estas personas sí deben lanzarse al mar, a rutas terrestres en camiones cerrados, o a cualquier otra forma absolutamente inhumana, degradante y peligrosa de realizar el viaje?.

Liderar Europa debe significar en materia migratoria, dejar atrás la hipocresía y dejar de mirar para otro lado.