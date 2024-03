Morir de impotencia

Pensaba que no era posible, pero Navalni me cambió esa opinión. Él llevaba tiempo siendo impotente para frenar su autenticidad. También lo fueron seguidores suyos que improvisaron espacios para homenajearlo a pesar de las amenazas anunciadas desde el gobierno, que nadie puede afirmar si se cumplirán o no en los 30 días que durarían como máximo las detenciones.

Me horroriza Israel. Me horrorizan Netayahu y sus seguidores, tanto en Israel como en la diáspora. Escucho, leo, miro telediarios, comparto, empuño carteles y pancartas en defensa de la Palestina desparramada por Gaza, Cisjordania, Líbano...Me horroriza la contraposición entre palabras y acciones de Biden en su condición de representante de EEUU, “sugiriendo” al genocida que limite la exterminación, pero enviándole más armamento pocos minutos después.

Me horroriza la meliflua actitud de Europa, que después del discurso contundente de Borrell pone a una señora que no logré identificar, detrás del escudo de un atril y frente a un grupo de periodistas, para decir que “hace falta calma y tiempo”. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo? ¿El necesario para la destrucción completa de cuanto palestino o palestina de cualquier edad se aferre a la vida?

Me horroriza que sigan pronunciando la cantinela inicial del derecho de Israel a defenderse. Lo entiendo sólo si se hace pensando en la famosa frase que proclama como mejor defensa, el ataque. Y por si fuera poco, ahí tenemos a NNUU (que en alguna viñeta se definió como Onútiles), manteniendo sin límite el privilegio de Veto de los más peligrosos países miembros.

Me horroriza pensar en quiénes dictaminan qué es terrorismo o qué grupos, organizaciones, etc., son terroristas. Porque a mí me aterran países como Rusia o EEUU, aunque nuestros dirigentes no lo vean así. Del mismo que me aterra la combinación de Bancos y Fondos de Inversión, juntos o separados.

Reconozco que es mucha impotencia acumulada para una época asfixiada por las crecientes tendencias al suicidio o la frágil salud mental. Y entonces me pregunto si quienes tenemos el peligroso síntoma de pensar, corremos el peligro de morir de impotencia.