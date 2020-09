Parla, a la cabeza de todo

Parece que en Parla nos gusta esto de ir a la cabeza. Vamos a la cabeza en cuanto a deuda, a familias que reciben la renta mínima de inserción, a población en riesgo de exclusión, a personas sin empleo con más de 40 años y sin cualificación, a promociones de viviendas sociales fracasadas, a tener que desplazarse más kilómetros que nadie en la Comunidad hasta el trabajo, a carencia de recursos y servicios por habitante, a personas atendidas por los servicios sociales... y también a la cabeza de población más joven, lo que faltaba. Y ahora, como por arte de birlibirloque, a la cabeza de positivos en COVID y de candidaturas a un nuevo confinamiento.

"Quédate en casa, leches, y sé responsable, no te conviertas en un peligro para ti, los tuyos y los demás, no tienes derecho a complicarnos la vida", parecen decirnos estos indicios de lo por venir. Y, claro, uno se cabrea, porque parece que la solución es únicamente la que afecta a la ciudadanía, responsable o irresponsable, da igual, al margen de la rapidez de acción de las administraciones, de su eficacia y de su responsabilidad. Las administraciones que no relacionan, o ignoran con absoluto desprecio, la precaria situación social, económica, habitacional y dotacional de nuestra ciudad con la incidencia de la pandemia en ella.

No, eso no es problema de nadie, bueno, sí, quizá sea problema de un ayuntamiento que no ha sabido gestionar... blablablá. No, ya no estamos en ese punto. Hace años que no estamos en ese punto. Hace años que venimos reclamando lo necesario, lo imprescindible, lo justo, para los habitantes de Parla. Hace años que venimos exigiendo tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de este país, porque las sanciones, limitaciones y no acciones de la Comunidad y el Estado nos agravian de manera indecente. Y ahora, en tiempos de pandemia, todas las carencias se confabulan para agravar la situación. Menuda sorpresa.

No. La ciudadanía hace su trabajo; por mucho desenmascarillado que se vea, la ciudadanía hace su trabajo, la juventud hace su trabajo, y la noticia sería que en las circunstancias en que vivimos en Parla los contagios no se produjesen. Esa sería la noticia. Esa y que las administraciones competentes desarrollasen de una puta vez un plan de emergencia para Parla, un plan que nos acerque a la idea de ciudad y no a la condición de gueto.