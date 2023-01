Ante lo que pasa en el mundo tan antidemocrático

Bueno, el “mundo” va a ser muy general, pero entre lo que está pasando en Brasil (enorme país de Sudamérica) y lo que pasó hace dos años por estas fechas en Estados Unidos ( el otro gran país del continente americano) da para empezar a temer una “general” tendencia en el mundo occidental ( y, eso es, dejándonos de tonterías y falsas modestias, lo que tendemos a considerar aquí, el mundo)…

Preocupante lo que pasa: después de la lucha enorme durante el siglo XIX, que consigue en ciertos países europeos y americanos en el siglo XX implantar regímenes políticos democráticos (con sus más y sus menos, y con su más o menos sangre y violencia y sufrimiento, represión, cárcel y tiempo…) ahora va a resultar que funcionando medianamente esa democracia tan costosa y, sin ninguna duda mejorable, y permitiendo este sistema la alternancia de partidos con sus reglas e ideologías por períodos de tiempo relativamente “soportables” para el que no piense o crea que el mundo social debe seguir las leyes y los planteamientos del que gobierna (elegido y votado en buena lid)…pues resulta que ahora esto no lo “ quieren” un porrón de ciudadanos que siguen a unos guías acientíficos, sus deseos más subjetivos, vísceras sin control, gamberros sin cultura, fanáticos peleles de la manipulación de quién sea, en fin, gente sin criterio para hacer una sociedad mejor…

Y esto asusta porque esto traerá violencia, cambios a peor en un montón de aspectos porque los demás no estamos necesitando para nada esta amalgama de “atraso” y reacción cuando precisamente lo que se está requiriendo, por ejemplo en las emergencias climáticas que ya tenemos encima, es una mentalidad abierta y educada en la convivencia con lo raro, lo diferente, lo plural, y, sobre todo, educado en la búsqueda del denostado “bien común” ante las dificultades (léase pandemias, crisis de ajuste de la economía global, adaptaciones tecnológicas etc.)…de modo que, ver como un montón de personas en Brasil “se cagan” en las instituciones que representan la separación de poderes y la democracia, literalmente y divirtiéndose encima, hace que una españolita media como yo y ante la oleada de parecidos en actitudes y manipulaciones que hemos sufrido desde la pandemia por parte de la que gobierna en Madrid ( y que sin tapujos imita a Trump y a Bolsonaro en un montón de cosas y comentarios que enardecen a sus “seguidores ”ya desgraciadamente, convertidos en votantes) esté seriamente asustada de lo que pueda pasar aquí en primavera o/y a final de año cuando tengamos elecciones en la Comunidad de Madrid y en el Estado.

Pretenden ganar, unas y otras, partidos de una izquierda (“socialista” en el más propio sentido de su origen decimonónico y que no es “liberal” porque cree que el Estado puede y debe intervenir cuando la libertad de mercado no genera más que diferencias y malestar) que lucha por una sociedad mejor, y, si gana, que no se cuestione tan indecentemente su lucha por el bienestar común y la democracia… mal rollo.