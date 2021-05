Polarización política

No descubro nada nuevo al indicar que la política española de los últimos lustros se ha caracterizado por una elevada polarización, especialmente con la llegada de la izquierda al gobierno central. Han sido muchos los politólogos que han analizado las causas, y no va ser un profano en la materia quien entre a discutirlas. Solo quiero dejar aquí una reflexión sobre la conveniencia de vivir en un continuo estado polarizado.

Como sociedad, nuestro máximo interés común es dotarnos de herramientas que nos garanticen el máximo bienestar posible. El estado del bienestar, es realmente el factor que cohesiona a una sociedad, puesto que las banderas y los recuerdos anacrónicos de viejas glorias imperiales, no sirven para abordar las necesidades y problemas de la sociedad actual. Una sociedad tendrá futuro cuando los más inteligentes y preparados copen los altos puestos de responsabilidad, tanto en la esfera pública como en la privada.

Para que una sociedad no tenga el grado de polarización que tiene la española, a mi modo de ver, se tiene que dar la siguiente circunstancia: respetar a un gobierno formado por un partido político que no he votado y no sentirse agraviado por las políticas desplegadas por dicho gobierno. Y es que la discusión política debería centrase en cómo mejorar la vida de toda la sociedad, sin embargo, resulta exasperante comprobar las vías por las que discurren las discusiones políticas actuales.

En la clase política, siempre van a existir corrientes que intenten desviar la atención del votante, creando problemas ficticios y simplificando problemas complejos a base de altas dosis de demagogia. El objetivo no es otro que llegar al poder y en ocasiones acabar gobernando en contra del interés general de la sociedad, que es proporcionar el máximo bienestar de todos, sin dejar a nadie por el camino.

Han sido muchas veces las que todos nos hemos preguntado cómo ha sido posible la llegada al poder de líderes de corte populista, sirviéndose de mentiras, medidas verdades y simplificaciones a problemas complejos, para ganar. Y es que a menudo se nos olvida, que muchos de nuestros conciudadanos, no van dedicar horas de su tiempo en realizar concienzudos análisis políticos y no van a contrastar cada información que les llega, especialmente en estos tiempos de bombardeo informativo a través de redes sociales. Es en este contexto, junto con la llegada de crisis que repercuten en el bienestar de la sociedad, donde mensajes simples, aunque falaces, acaban imponiéndose.

Es nuestro deber, por tanto, exigir a los gobiernos que se centren en su principal tarea, independientemente de las artimañas empleadas por el resto de fuerzas políticas. Solo logrando un mejor bienestar de todos se acabará con los mensajes y políticos populistas. La sociedad española no debe de resignarse con el actual panorama político, como si de una maldición bíblica se tratase.