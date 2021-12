Presunción de veracidad relativa

Dicen las asociaciones policiales que a los agentes les desautoriza el que la presunción de veracidad no sea absoluta, como pretende tibiamente establecer la reforma de la ley mordaza. ¿Se acuerdan del caso de los estudiantes de UNICAN que protestaron en 2014 ante el entonces presidente Diego? Los agentes declararon en el juicio que los jóvenes de #PreguntarNoEsDelito habían cometido agresiones. Si no hubieran aparecido vídeos que demostraran lo contrario -de hecho los policías exigen que la grabación de vídeos siga prohibida, ¿por qué será?- hubieran sido condenados. Como condenado ha sido Alberto Rodríguez, que ha perdido su escaño por Canarias en base exclusivamente a la declaración del agente supuestamente agredido, sin ningún indicio más. Si se reclama la presunción de veracidad del policía, solo por serlo, este precepto debería venir acompañado de la pérdida de la condición de autoridad cuando su declaración se demuestre no veraz, como en el “caso Diego”. ¿Qué fue de los policías que acusaron a los estudiantes de agresiones inexistentes, según sentencia judicial? ¿Irán a la manifestación a reclamar la presunción de veracidad absoluta?