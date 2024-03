Sarah Pallin, del brazo de Donald Trump por Madrid

Socialismo o Libertad“. fue el nuevo grito de guerra de nuestra castiza y peculiar ”Sarah Pallin“ (Isabel Díaz Ayuso), desde el momento mismo en el que anunció la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones anticipadas. El grito duró apenas tres días porque, ante la ”bomba“ que luego soltó el infatigable P. Iglesias, anunciando su presentación como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, el grito y el slogan se convirtió en, ”Comunismo o Libertad“. Así, sin complejos, como le susurra al oído su ”guru“, Miguel Ángel Rodríguez, que de esto sabe mucho y le ha prometido llevarla a la Moncloa, como hizo en su día con Aznar, en dos ocasiones y en dos escenarios distintos, Valladolid y Madrid (la Junta de Castilla y León y la Presidencia de España)

El terreno está abonado desde hace algún tiempo. Los herederos de Franco, versión PP y Vox, han tomado las calles con o sin pandemia (antes no salían, se refugiaban en sus fincas particulares como en la “Escopeta Nacional” de Berlanga“) al grito de ¡!libertad, Libertad!!

Hubo un tiempo en el que las palabras que emergían de la clandestinidad individual o colectiva estaban amordazadas y se convirtieron en sí mismas en el tesoro a preservar porque en ello nos iba la vida y el futuro. Un futuro que sólo lo atisbábamos más allá de los Pirineos, en los libros, en el cine, en el teatro clandestino. Gritábamos con tanta fuerza porque teníamos la sensación de que a lo mejor mañana ya no podríamos gritar. No importaba si al final no conseguíamos ninguno de los objetivos por los que nos habíamos convocado. Habíamos gritado: ¡Libertad, libertad, libertad!, hasta agotarnos.

El cerebro de Ayuso no da para mucho. Cuando se limita a repetir las consignas de su “gurú”, su rostro se ilumina como cuando los niños descubren que han dicho algo ingenioso. Cuando pretende ir por libre, le sale aquello de, “como todo el mundo sabe, la ”d“ de Covid-19, significa que el virus se encontró en diciembre” o “la esencia de la cultura madrileña son los atascos”, “El concebido no nacido será considerado un miembro más de la familia” o, le traiciona el inconsciente y nos descubre su verdadera ideología, “cuando nos llaman fascistas, es que estamos en la buena dirección de la Historia” “Vox no propone nada que yo no haya visto antes dentro del PP”

Recogen los vientos que soplan desde que el neoliberalismo económico junto con el ultraconservadurismo cívico/social se enseñorea en las democracias occidentales en una nueva forma de fascismo y cuyo colofón lo hemos vivido en vivo y en directo con el asalto al Capitolio de los EE.UU, tras cuatro años de alimentar el huevo de la serpiente desde la Casa Blanca, en Brasil con Bolsonaro, en Argentina con Millei, en Italia con Maloni…y así sumamos y seguimos.

El neoliberalismo económico vino de la mano del tándem Reagan/Thatcher y la “contribución” ultraconservadora, de la mano de la gobernadora de Alaska, Sarah Pallin que despertó al ala ultra del partido republicano, cuya apoteosis se encarnó en Donald Trump. Desde entonces descubrieron la piedra filosofal para acabar con los endebles derechos sociales: “Socialismo o libertad” fue el grito de la antiabortista y defensora de la “Asociación del Rifle”, Sarah Pallin

No están acostumbrados al debate político serio, al debate sobre los problemas reales de los ciudadanos. Lo suyo es el fango, el lodazal, se mueven como peces en el agua en esas cloacas. El insulto como herramienta política es su mejor arma. Es imposible ganarlos en ese terreno porque detrás del insulto se les aparece la sonrisa del cinismo que da fe de su inmundicia.

Ese es el terreno en el que juega Isabel Díaz Ayuso. Y desde el cual construyen el discurso cuyo relato se expande vía COPE, Libertad Digital, La Razón…¿Quién se puede creer que dos periodistas del Diario.es, hayan entrado encapuchados en la vivienda de Díaz Ayuso?...Pues sí, vayan ustedes por Madrid y verán como en cualquier bar, en el metro, se habla sobre el tema. “El producto ya está colocado”…y se trata tan sólo de eso. Por más que el diario.es denuncie la felonía, “el producto” ya está colocado. Es lo mismo que ocurre con el alucinante “caso” de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Se ha creado un bulo, un “producto” (S. Bannon) que ha permitido a Núñez Feijoó, en la sede de la soberanía popular, insinuar que el “presidente Sánchez tiene un problema en su intimidad”