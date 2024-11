Y mañana…. Seguiremos con los insultos en el Congreso para no hacer nada útil Seguiremos aceptando a partidos que niegan que la tierra es redonda. Seguiremos pensando que el cambio climático es cosa de rojos Seguiremos haciendo pisos turísticos donde debiera haber árboles- Seguiremos pensando que un blanco es más listo que un negro. Seguiremos pensando que llevar la banderita en la muñeca arregla todo. Seguiremos pensando que el mundo no cambia aunque lo crean muchos idiotas. Seguiremos viviendo en la ignorancia porque así no nos complicamos la vida. Seguiremos pensando que media humanidad no cuenta para nada y si desaparecen mejor porque son pobres o inútiles. Y seguiremos vendiendo pisos en primera línea de playa en el Mediterráneo y el que venga detrás que se joda. Porque nos hemos forrado, aunque todo se quedara aquí… cerca del Mediterráneo.

Esto es España y su política de derechas, porque hay que decirlo claro. La izquierda está haciendo cosas, pero hay quienes lo impiden y sabemos como se llaman. Y sabemos el porqué. Porque desde el 75 han gobernado ellos aunque el presidente fuera Felipe que estaba de acuerdo en dejar hacer y aquella AP hoy PP lo único que ha hecho es mantenerse gracias al voto de la banderita, pero que hoy ya no vale. Valió también con Zapatero por el 11M y los residuos de ETA. Pero hoy, después de casi 50 años el cambio del mundo es total y hay que hacer demasiadas cosas para pensar que un Feijóo, Ayuso, Aznar, y cien más se van a remangar para hacer algo. Imposible porque es que, además, no saben. Ellos no actúan en nada, modelo M.Rajoy porque “todo se andará” o “las cosas se arreglan solas con el tiempo”. Y hoy no es así. Es de suponer con mucha tristeza que la Patria de la banderita en la muñeca les bastara para estar ahí, cuando deberían estar ya en su casa la mayoría de ellos. ¡Y les votan…!