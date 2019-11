El PSOE cierra la puerta a una gran coalición: "Nos comprometemos a que España tenga un Gobierno progresista"

El PSOE cierra la puerta a la gran coalición con el PP tras el "complejo" panorama que han dejado las urnas. "Nos comprometemos a que España tenga un Gobierno lo antes posible", ha asegurado el secretario de Organización, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva.

Ábalos no ha aclarado si el PSOE aceptará esta vez un Gobierno de coalición que reclama Unidas Podemos –y que algunos dirigentes ven inevitable–, pero ha dejado claro que no quieren apoyarse en los independentistas para que Pedro Sánchez siga en Moncloa. "Vamos a seguir intentando no depender de los independentistas y vamos a seguir igual", ha expresado.

Sánchez contactará con el resto de líderes políticos en las próximas horas para "sondear" su posición respecto a la gobernabilidad. A esa llamada, en especial a la de Pablo Iglesias, esperan los socialistas para posicionarse sobre la posible entrada de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros.

El dirigente socialista ha dado por hecho que el PSOE "no va a tener la colaboración de la derecha" en referencia al PP –los socialistas vetan a la formación de extrema derecha–. "Creo que no cabe esperar la abstención del PP, su margen es muy escaso por la presión de la ultraderecha", ha afirmado Ábalos: "No merece la pena seguir insistiendo".

