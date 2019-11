MAPAS | La mitad de los votos de Ciudadanos y Más País se quedaron sin representación este 10N

La mitad de los votos emitidos a Ciudadanos y a Más País se han quedado sin representación en el Congreso. Más de 750.000 papeletas a la formación de Albert Rivera no han servido para conseguir un escaño por la provincia por la que se presentaban, mientras que en torno a 200.000 papeletas no se han traducido en representación para el partido que lidera Íñigo Errejón. En el caso de Unidas Podemos, la cifra supera los 450.000 apoyos y el porcentaje sobre su total es del 18%. El PSOE es la primera fuerza en la mayoría de las provincias y, por tanto, el partido más beneficiado: solo tiene 15.000 votos 'perdidos'.

¿Por qué se ha producido? Por un lado, porque la regla de reparto de escaños actualmente en vigor (d'Hondt) premia a los partidos más votados de la circunscripción y, por el otro, por la existencia de provincias poco pobladas que reparten pocos escaños. En algunas regiones muchos electores pueden votar por partidos que no obtienen ningún escaño en la provincia porque no hay diputados para todas las candidaturas que presentan.

En provincias con menos de 5 escaños, en la práctica, es muy difícil que los partidos que quedan en cuarto o quinto lugar consigan un escaño. En esta cita electoral, Ciudadanos, Más País y BNG son las formaciones con más votos sobre el total de sus sufragios que no se tradujeron en diputados, si contamos solo con los partidos que han entrado en el Congreso. En las pasadas, fueron Vox y Unidas Podemos.

Por otro lado, hay 340.000 votos 'perdidos' a Vox, que se ha convertido este 10N en la tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. Supone el 9% sobre el total de sus votos. En cuanto a las formaciones que están fuera de la Cámara Baja, los 225.000 sufragios de PACMA -que se ha dejado un tercio de los apoyos que consiguió el 28A- tampoco han servido al partido para hacerse con un diputado.

El mapa anterior muestra cuáles fueron las provincias que más votos perdieron en las generales de este domingo. Por ejemplo, en el caso de Huesca, que reparte tres diputados, solo PSOE y PP han obtenido asientos y más de 40.000 votos se han quedado sin escaños. Representan a casi el 40% de los votantes de la circunscripción.

En el caso de Burgos -cuatro diputados, que han sido dos para PSOE y dos para el PP- hay 70.000 votos sin escaño; en Cuenca suman más de 30.000 los sufragios que se han 'perdido' sin lograr entrar en el Congreso (representan a casi un 30% de los electores).

La geografía de los votos perdidos no es, sin embargo, igual para todos los partidos. Unidas Podemos fue la candidatura más votada que se quedó sin escaño en hasta 16 provincias. Vox fue, por su parte, la fuerza con más papeletas sin representación en 10 circunscripciones. Por ejemplo, la formación de extrema derecha superó el 15% de los votos en Cuenca, Huesca o Burgos pero no se llevó ningún escaño. Más País, la candidatura con la que Iñigo Errejón dio el salto a la política nacional, fue el partido con más respaldo en cuatro provincias que no consiguió traducir esos votos en escaños.