Ada Colau llama "hipócrita" al Gobierno y defiende la creación de un sindicato de trabajadoras sexuales

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado este lunes en el programa Al Rojo Vivo su descontento con el Gobierno, al que ha criticado duramente por rechazar el registro del sindicato denominado Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS, por sus siglas) del Dirección General de Trabajo.

"Estoy indignada porque este fin de semana he visto a muchos dirigentes socialistas decir en redes sociales que yo promovía la prostitución y que la subvencionaba. Han generado esta falsa alarma para esconder su hipocresía. Es una tremenda hipocresía que en España, que la prostitución es legal, porque no es ilegal, se permita la agrupación de grandes empresarios que se lucran con la explotación sexual de muchas mujeres y que no se les permita organizarse a ellas para intentar defender sus derechos", ha dicho Colau, respondiendo a varios miembros del Partido Socialista y a sus respectivas acusaciones.

La alcaldesa de la Ciudad Condal se ha mostrado a favor de que haya un sindicato de trabajadoras del sexo: "Hay que acompañar a las mujeres para que puedan abandonar de facto la trata, a las mujeres que están en situación de amenaza". También quiso apuntar que, aunque son menos, "hay otras mujeres que ejercen la prostitución porque quieren" y que esas mujeres tienen el derecho de poder organizarse y tener voz propia.

"Si negamos derechos sindicales vamos contra la propia Constitución y los derechos más básicos. Hay que conseguir que las mujeres que ejercen la prostitución tengan más derechos", ha sentenciado.

"Evidentemente el debate de la prostitución es muy complejo" ha asegurado la regidora, que considera "absolutamente hipócrita" el "negar la voz al principal sujeto" que necesita acompañamiento y que le ofrezcan alternativas.