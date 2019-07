Adriana Lastra: "El principal escollo es Iglesias. Hablemos de la participación de otros miembros de Unidas Podemos"

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dejado claro que Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar un Gobierno de coalición con Unidas Podemos siempre y cuando Pablo Iglesias quede fuera. El PSOE se abre a incluir a dirigentes de la cúpula de la formación: "El principal escollo es Iglesias. Hablemos de la participación de otros miembros de Unidas Podemos reconocidos".

¿Podría ser Irene Montero", le ha preguntado Iñigo Alfonso, el presentador de RNE. Lastra no se ha negado. De hecho, a continuación ha explicado que el problema es que el problema es que determinadas expresiones, como la defensa de que en España hay "presos políticos", "no es lo mismo que las haga la ministra de Vivienda que el vicepresidente". En ese sentido, ha recalcado que "de lo que estamos hablando es de que no haya dos almas, dos voces", dentro del Ejecutivo.

"La entrevista de Pedro Sánchez ayer –ha dicho sobre su oferta de una coalición sin Iglesias que hizo en Al Rojo Vivo– fue clarificadora en el sentido de poner luz y claridad en algo que parecía que había un elefante azul en la sala. Explicó lo que había pasado, cuáles habían sido los contactos hasta la semana pasada y poner encima de la mesa una coalición. Por primera vez en democracia un partido que gana elecciones se abre a compartir Gobierno con otra fuerza, a pesar de que no sumamos mayoría absoluta".

Lastra ha deseado que este fin de semana Unidas Podemos se avenga a negociar 'in extremis'. No obstante, los de Iglesias han rechazado por ahora esa última propuesta e incluso le han pedido que rectifique por "llegar a decir" que el líder de Podemos "no defiende la democracia". Lastra ha restado importancia a esa reacción y ha considerado que hay cierta "sobreactuación" por parte de su potencial aliado.

"Les pido mesura en las reacciones, aunque entiendo que hay mucho ruido, mucha tensión y nos interesa tener la mano tendida para la semana que viene tener Gobierno", ha afirmado Lastra. La oferta de Sánchez sobre un gobierno de coalición caduca la próxima semana, según explicó. El presidente en funciones aseguró que en septiembre no cabría esa opción. Tras escucharle en la Ejecutiva este jueves, dirigentes socialistas aseguran que si la próxima semana la investidura es fallida, la alternativa de Sánchez son las elecciones.