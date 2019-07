Pedro Sánchez: "No se dan las condiciones para que Iglesias sea miembro del Gobierno"

"No se dan las condiciones para que Iglesias sea miembro del Gobierno". Cuatro días antes de que comience el debate de la investidura, Pedro Sánchez deja negro sobre blanco su negativa a que el líder de Podemos forme parte del Consejo de Ministros y asegura que esa es la principal dificultad para llegar a un entendimiento: "El principal escollo es la participación de Iglesias en el Gobierno".

Sánchez ha asegurado en una entrevista en Al Rojo Vivo que el 99% de las conversaciones para la investidura han versado sobre la incorporación de Unidas Podemos al gabinete y "en particular", la de Iglesias. El presidente en funciones ha evitado decir si la exigencia era una vicepresidencia para "no airear conversaciones privadas", aunque así se lo ha trasladado hoy mismo a la dirección del PSOE.

"No me puedo permitir tener un vicepresidente del Gobierno que, por lealtad, mire a otro lado", ha proseguido Sánchez en referencia a la posición sobre Catalunya. Iglesias se compromete a seguir las directrices del PSOE sobre el conflicto territorial.

El candidato a la investidura ha reiterado que la cercanía de la sentencia del procés le hace pensar que pueda reavivarse el conflicto y ha asegurado que no puede permitirse tener a Iglesias en el Gobierno o bien silenciado o bien defendiendo cuestiones distintas: "Necesito un vicepresidente que diga que aquí no se persigue a nadie por sus ideas".



También ha venido a reconocer que Iglesias le reclamó las carteras de Hacienda y Empleo así como responsabilidades de Comunicación del Gobierno. "Bueno, son algunas de las cosas que han salido en las conversaciones", ha admitido Sánchez, que no ha revelado qué le ha ofrecido a Iglesias: "No he hablado con él de esto".



Aunque Sánchez dijo el lunes que la oferta de incluir ministros de Unidas Podemos con perfil técnico decayó cuando convocó la consulta a las bases, ha asegurado que sigue sobre la mesa: "La oferta sigue en pie hasta la próxima semana porque me parecería tan duro que no pudiera haber un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos por la entrada de Iglesias en el Gobierno –ha expresado–. Creo que tendrían que reflexionar Iglesias y Unidas Podemos si merece la pena".

El presidente en funciones ha mostrado su malestar con Iglesias por haber afirmado que su presencia en el gabinete busca controlar a los socialistas: "Usted es director de este programa –le ha dicho a Antonio García Ferreras–, ¿se imagina a alguien que diga que quiere ser su subdirector porque no se fía de usted?".

Sánchez ha reconocido que otro de los problemas para incorporar a Iglesias es la desconfianza que tiene en su capacidad de controlar a su propio partido. Es el escollo "funcional", según lo ha denominado. "Lo estamos viendo en La Rioja –ha explicado sobre el voto en contra de la única diputada de Podemos a la presidencia de la socialista Concha Andreu–, pero lo hemos visto en Andalucía, no garantiza una responsabilidad en cuanto al comportamiento de integrantes muy significativos".

El líder socialista, que también ha puesto como ejemplo a Ada Colau que "discrepa" con Manuela Carmena porque la exalcaldesa "niega que haya presos políticos, enfatiza así las contradicciones internas de Podemos y sus confluencias como argumento para descartar la coalición en los términos que le exige Iglesias.

