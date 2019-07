PSOE y Podemos cierran sin acuerdo la última reunión antes de la segunda votación de investidura en La Rioja

No hay acuerdo en La Rioja. El PSOE no accede a que Podemos entre en el Gobierno autonómico y la única diputada de Podemos, Raquel Romero, no apoyará la investidura de Concepción Andreu si no tiene consejerías. Así las cosas, de no mediar una sorpresa de última hora, la segunda votación de investidura de Andreu fracasara también al quedarse con los votos propios y de IU –16 en total– y con PP y Ciudadanos enfrente –otros 16–. Si es así, se activaría una cuenta atrás de dos meses hasta la repetición de las elecciones autonómicas.

Dos delegaciones de PSOE y Podemos encabezadas por Andreu y Romero se han reunido este jueves a partir de las 10:00 en el Parlamento riojano, concretamente en una sala de comisiones con retratos del Rey y de los expresidentes de la Cámara –todos hombres menos una mujer–. Ha llegado antes el equipo morado –con un negociador de Castilla-La Mancha que logró una coalición con Emiliano García Page la pasada legislatura– y después el socialista. Alrededor del edificio hay decenas de carteles asociando la imagen de Romero con el PP y Ciudadanos.

Anoche se levantaron de la mesa de negociación sin acuerdo y las posturas no se han movido tras el descanso acordado. La última oferta del PSOE pasa por que Podemos tenga dos viceconsejerías, Igualdad y Reto Demográfico, además de la dirección de Vivienda. La reunión, de hecho, apenas ha durado 15 minutos. "A los 5 minutos ya estaba claro que no venían con ánimo de negociar", manifiesta Romero en conversación con este periódico, que lamenta que el PSOE haya utilizado "todos los sinónimos de la palabra 'nunca' habidos y por haber" para rechazar que el partido de Pablo Iglesias entre a un Ejecutivo de coalición. Podemos llegó a reclamar tres consejerías, sin descartar que una de ellas fuera una vicepresidencia. Ahora su reclamación pasa por tener "peso" –sin aclarar lo que esto significa– en el Gobierno.

A falta de unas pocas horas para la votación Romero declara su "disposición a negociar" pero "no a ser subalternos del PSOE". "Queremos participar en el Consejo de Gobierno. No entendemos el veto radical a Unidas Podemos. Sólo lo podemos entender si hay un odio visceral", indica Romero. Dentro de la coalición, que se rompió poco después del inicio de la legislatura, la diputada de IU sí tiene un acuerdo con los socialistas que ya se hizo visible en la primera votación de investidura.

"Vamos a seguir hablando para intentar llegar al acuerdo que todos queremos", ha manifestado por su parte Andreu a la entrada de la reunión. A preguntas de los periodistas, no ha querido aclarar si flexibilizara su 'no' a dar consejeros a Podemos para salvar la investidura a última hora.