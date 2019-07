Podemos tumba un Gobierno de izquierdas en La Rioja en primera votación: "No vamos a someternos a sus caprichos"

En apenas unos minutos de duro discurso en la segunda jornada del pleno de investidura, la única diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja, Raquel Romero, ha dinamitado cualquier posibilidad de configurar, al menos por ahora, un Gobierno de izquierdas en una comunidad liderada por el PP desde 1995. Romero votará 'no' y bloqueará este martes la proclamación de la candidata del PSOE, Concepción Andreu, y forzará una segunda votación para este jueves en un clima de relaciones rotas a pesar de la apelación de la presidenciable a orillar los "odios internos". De volver a naufragar la investidura, se activaría una cuenta atrás de dos meses para evitar la repetición de las elecciones. "Escúcheme, hoy no va a ser presidenta de La Rioja", ha solemnizado Romero.

Romero, que ha abierto el debate de este martes después de que el lunes Andreu expusiera las líneas maestras de su programa de Gobierno, ha atacado a la candidata del PSOE e incluso a sus socios de IU en la ya rota coalición Unidas Podemos. PSOE (15 escaños) e IU (1) ya tienen cerrado un acuerdo y suman 16 de los 33 escaños de la Cámara autonómica, tantos como PP (12) y Ciudadanos (4). El voto de la única representante morada es, pues, decisivo, a diferencia de lo ocurrido en Asturias.

Para Romero, que en todo momento ha parecido intervenir en nombre de la ya inexistente coalición Unidas Podemos, La Rioja vive unos días "tristes" y de "inquietud" e incluso ha calificado la convulsión política como un "esperpéntico espectáculo". Ha defendido que los votantes de esa coalición no "pertenecen" al PSOE y no ha ocultado su animadversión hacia su excolega de IU, Henar Moreno, incorporada a la Mesa de la Cámara: "Votaron a Unidas Podemos, óiganme bien, porque no querían votar al PSOE. Y ahora creen que esos votos les pertenecen. Podrán firmar lo que quieran con IU, amenazar y hasta mentir. Pero el voto de Podemos ni se compra ni se vende. Habrá quien cambie su voto por un sillón en la Mesa del Parlamento. Pero nuestro voto no se vende, sólo se consigue en una mesa de negociación con luz y taquígrafos. Si quieren gobernar, aprendan a negociar. Han pensado que Unidas Podemos se rendiría y votaría gratis. Señora Andreu, se cree usted con derecho a ser presidenta por gracia divina, pero no tiene los votos suficientes para ello".

Podemos, con su único escaño, ha reclamado tres consejerías en un Gobierno de coalición, como ha recordado Andreu en el debate de investidura. Nada de ello ha mencionado Romero, tampoco ha hecho mención alguna al programa. Pero sí ha pedido en varias ocasiones "respeto" para lo que su partido "se ha ganado democráticamente" y ha añadido que ella "nunca" va a a "someterse" a los "caprichos" socialistas y de la propia Andreu, a la que ha acusado de sufrir una "disonancia cognitiva". Ha advertido también de que no cederá a presiones "ni de los medios, ni de Madrid ni de Pedro Sánchez" y ha indicado que ella no es ninguna "marioneta". Significativamente, ha cerrado su alocución con una fábula de Esopo, la de "la zorra y el cabrón". "Dejo a su interpretación la moraleja de esta fábula", ha ironizado la parlamentaria morada, a la que nadie ha aplaudido.

Andreu ha pedido la palabra para replicar a Podemos y ha acusado a Romero de "dar alas" al PP para que siga en el poder en La Rioja y le ha afeado que no haya participado en primera persona en las negociaciones con el PSOE. "Los riojanos y las riojanas nos necesitan. No nos perdamos en odios internos", ha apelado Andreu, que ha vuelto a ofrecer una coalición al partido de Pablo Iglesias. "Estoy deseando que formen parte del Gobierno de La Rioja. Son expertos en Igualdad o en reto demográfico. Se lo ofrezco con las manos abiertas. Haga el favor de calmarse y viva la realidad riojana", ha implorado la candidata socialista.

También ha tomado la palabra la representante de IU de manera separada a la de la portavoz de Podemos. Henar Moreno ha dejado claro que habla exclusivamente "en nombre de IU" y ha defendido la "larga trayectoria de coherencia" de su partido, que ha defendido el acuerdo de Gobierno con el PSOE. "Se ve la pluma de IU en todo el programa", se ha felicitado Moreno, que ni ha mencionado a su compañera de coalición. La intervención de Moreno ha sido interrumpida por aplausos desde la bancada socialista en varios momentos. Romero no ha levantado la mirada de su teléfono móvil.