Día 22 de abril. ¡Promoción, promoción! 'Euskadi para dummies' ya está en venta en tus librerías, quioscos y tabernas de referencia. En Euskadi hemos despertado pronto, muy pronto. Hace mucho frío o mucho calor, vete tú a saber. Todo sigue igual y todo ha cambiado una barbaridad. Nos duele la cabeza porque ayer tuvimos una noche de jarana y hoy hemos amanecido un poco aturdidas. Acabo de enviar la pregunta tradicional de los lunes de resaca al grupo de amigas: “Queridas, ¿qué paso ayer?”. ¡Vale! No es 22 de abril (todavía) pero como buena mujer fantasiosa, un tanto histérica, loca y a la que le gusta elucubrar sin tener mucha idea de ello –así llevan calificándome mis haters toda la campaña electoral– me he puesto a imaginar. ¡Y he imaginado el día después de las elecciones vascas!

Los escenarios podrían ser dos (o tres); bastantes antagónicos entre sí, por cierto. El primero de ellos sería tal que así: “¡Buah chavalotes, hemos librado por los pelos!”. Es decir, el PNV ha ganado las elecciones y vuelve a revalidar la victoria de todos los anteriores años. Los 'jeltzales' nos cuentan a todos los vascos y vascas que con este resultado hemos parado los pies a los malos y que hemos apostado por los buenos. “Sensatez, cordura y continuidad”. Andoni Ortuzar está que lo tira, extasiado perdido, e Imanol Pradales se ha puesto a performar un carisma de hombre cercano, divertido, bonachón y enrollado que nos cuesta un poco creer.

Mientras tanto, Eneko Andueza, encantado de haberse conocido, se está preparando el desayuno (o se lo preparan) y sabe que pronto le llamará Imanol Pradales y que podrá decirle diplomáticamente un: “Miro la agenda y te digo en un rato cuándo podemos quedar para negociar”. En realidad, lo que Eneko Andueza está pensando mientras moja la magdalena en el café es: “Con la hostia que os habéis metido, los socialistas os vamos a pedir dos riñones, tres leyes de educación, un hígado y que os olvidéis de la ponencia de autogobierno durante, al menos, tres lustros”.

Conclusión: las elecciones las han ganado los nacionalistas, pero la tarta la cortan los socialistas. Nota recordatoria para los principiantes con poca memoria: el lema de campaña que Eneko Andueza había escogido decía que hay que “votar al que decide”. Es 23 de abril y el que no ha ganado las elecciones es el que, finalmente, ha decidido.

Siguiente unidad didáctica para mis queridos 'dummies'. Escenario número dos: “¡Buah gente, hemos ganado las elecciones!”. Es decir, EH Bildu ha ganado por primera vez las elecciones al Parlamento Vasco y acaban de salir a valorarlo, en Bizkaia, por supuesto, porque de Araba ya ha habido bastante dosis en campaña, tampoco nos pasemos. “Ilusión, cambio, humildad y responsabilidad”. Están todas extasiadas y allí lo está celebrando hasta el apuntador. Pello Otxandiano, por supuesto, sonríe y modula alegremente la voz. ¡Se ha quitado hasta las gafas! Queridas mías: ¡guárdense esto en la retina porque es una imagen excepcional! Mientras tanto, Eneko Andueza encantado de haberse conocido, se prepara el desayuno (o se lo preparan) sabiendo que pronto le va a llamar Imanol Pradales y podrá decirle diplomáticamente un: “Miro la agenda y te digo cuándo podemos quedar un rato para negociar”. En realidad, lo que Eneko Andueza está pensando mientras moja la magdalena en el café es un: “Quitar la Lehendakaritza a EH Bildu os va a costar la mitad del alma, algo más que un par de consejerías blandas, el corazón entero y que mi figura sea una de las más fuertes del panorama vasco durante, al menos, tres lustros”.

En este segundo escenario existe la posibilidad de que Javier de Andrés haga una aparición estelar. El 'popular' también se esté preparando el desayuno, creo que en realidad está desayunando en el Club Privado del Estadio (el que era de la familia de Iñaki Urdangarin). Javier de Andrés, que quiere casito, llamará a Imanol Pradales –de señor a señor– y le dirá: “Estad tranquilos, nosotros haremos lo que haga falta para que no gobierne la ETA”. Dirá “la ETA” y no “ETA”. Lo ha aprendido de los medios españoles que son muy dados a decir “la ETA” y a hablar de ETA cuando no viene a cuento. Conclusión: quien ha ganado las elecciones no va a gobernar y la tarta la va a volver a cortar ese que decía lo de “vota al que decide”, Eneko Andueza, quien, por cierto, ya se ha terminado el desayuno. ¡Tres magdalenas se ha zampado el tío! Es que, mis queridas 'dummies', decidir da mucha hambre.

Hay un tercer escenario: un Gobierno de izquierdas entre el PSE-EE, EH Bildu y la macedonia de la izquierda confederal, pero esto es tan absurdo como decir que la heterosexualidad es natural y que tu padre es un ser de luz. Para que esto se dé, el PSE-EE tiene que querer gobernar con EH Bildu. Pero no quiere. Porque al parecer Otxandiano no es mucho de preparar desayunos, es más de almorzar. Ni que decir que Sumar y Podemos tienen que rascar algún que otro escañito para no pasar a la irrelevancia política y poder ser la llave que reivindican ser. Si se diese el caso, es casi seguro que Miren Gorrotxategi sacará a pasear a sus amados Power Ranger, los que peleaban contra Urkutron en las anteriores elecciones y que, os adelanto en exclusiva, fueron un diseño de Iñaki, el gran militante de Podemos que en la actualidad vive en un banco con vistas a la antigua La Naval y que piensa obsesivamente en el pasado. Sumar, por su parte, comprará una ristra de billetes de tren para que Yolanda Díaz, Iñigo Errejón o Sira Rego se hagan una 'tourné' por Euskadi y nos cuenten a todos los vascos y vascas las bondades de un Gobierno de coalición de izquierdas donde todo será muy pero que muy requetelaborista y en el que habrá un mejor uso del tiempo porque la reforma laboral mola.

Siento deciros que 'Euskadi para dummies' ha llegado a su final. Eso sí, tenemos una oferta especial para todos aquellos que quieren entender qué pasa en Euskadi desde las profundidades de España. Lo podéis comprar 'online' metiendo el código 'Euskadi tiene un color especial' y el precio final se os quedará rebajado un 6,24%, como el Concierto Económico. ¡Nada más y nada menos! ¡Estamos que lo tiramos!

Es increíble pero absolutamente verídico, en 'Euskadi para dummies' sólo aparece la palabra ETA tres veces. Ni una más y ni una menos. Para resolver dudas urgentes hemos habilitado una sección de tutorías que serán semanalmente a partir del jueves y siempre en horario de noche, porque nosotras somos muy nocturnas, más de cenar que de desayunar. En breve, además, estará también disponible 'Cataluña para dummies', muy pero que muy recomendable. A quien adivine cuántas veces sale el nombre de Puigdemont le regalamos una butifarra con el ejemplar en exclusiva. Feliz falso lunes a todas, todos y todes. Y buenas elecciones. No olvidéis tomar la croqueta después de votar.