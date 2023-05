Verde azulado

Por todas es sabido que las huelgas se hacen para beneficiar a un partido en una contienda electoral y no para defender los derechos laborales de las currelas que -por culpa de una ciclogénesis explosiva- están desapareciendo. Por supuesto que es una completa una obviedad que EH Bildu es el verdadero eje del mal y no el régimen heterosexual y qué decir de eso que todas sabemos pero que ninguna decimos a la ligera: lo de que los abstencionistas vascos son un ejército malévolo e irrespetuoso con la democracia y que debía haber ido a votar a quien Dios manda. El Dios que manda es el PNV (o mandaba). ¡Malditos abstencionistas! Más allá de la autocrítica momentánea, las caras largas con calvas brillantes en la noche electoral y un “tomamos nota”, poca sombra bajo el sol. Será que ya no quedan árboles entre tanto cemento.

¡Al lio! Ahora toca pactar. Opción A: que gobierne la lista más votada. ¡Oh, no! ¡Los bárbaros! Mejor dicho: las bárbaras. Vitero e Iriarte. Pero, ¿qué locura es esa? La que han votado las vascas, ¿quizás? Se me olvida que las vascas, esta vez, hemos debido votar mal (ironía modo 'on'). Opción B: un tripartito Power Ranger que no convence a nadie y que lo morados reivindican más como un acto performativo que de aritmética realista. El PNV les prefiere a ellos solos, pero parece que, por ahora, los de Gorrotxategi quieren huir de una foto 'finish' que les catapultaría a una desaparición que es la crónica de una muerte anunciada. Y la opción C: ¡Aleluya, la salvación popular! (léase como un cantito parroquial). Los votos transparentes, gratuitos y altruistas del buen samaritano Partido Popular (ironía en modo 'super on').

Seamos honestas. Que el Partido Popular quiera ser el perejil de la salsa es lógico e inteligente: han roto su dinámica de caída, han aumentado representación en lugares complicados como Gipuzkoa o feudos históricos como Gasteiz, por lo que adquieren una influencia inesperada que tienen que aprovechar. Ni qué decir que están de 'rave' electoral y enchufados para desbancar a Sánchez de La Moncloa. Que el apoyo lo vayan a dar gratis es la mayor tontería que he escuchado de la boca de Iturgaiz en los últimos tiempos (y no suele acostumbrar a decir pocas).

Con el batacazo que los socialistas se han dado en España no van sobrados de capitales, así que posibilitar que los de Sánchez se hagan con Gasteiz es canelita brava para echárselo en cara en una campaña en que todo será PP-Vox versus PSOE -Bildu. Además, en Álava están perdiendo Rioja Alavesa, su bastión territorial, y con un simple chasquido de dedos se pueden endosar Laguardia y Labastida, las dos más grandes de la comarca. Si se quieren poner vengativos por lo de Larrion a Maroto (ya sabéis que la venganza siempre en plato frío) tienen a mano Oion y Kuartango, dos alcaldías dos de EH Bildu, que con el apoyo de los 'jeltzales', podrían pasar a ser de los 'populares'. ¿Gratis? ¡Claro que sí, guapi!

La de Bizkaia no es cualquier plaza: Durango, la cuna de los candidatos a lehendakaris y donde los morados han ido divididos. Algo de simbolismo ya tiene la cosa. En las diputaciones de Gipuzkoa y Álava gratis se traducirá seguramente en acuerdos en materia fiscal y más privatizaciones en los servicios de cuidados. Gratis tampoco, pero esto no creo que le quite mucho el sueño a los 'jeltzales'.

Bueno, pues ya está. Estamos todas de acuerdo, ¿verdad? Gratis es solo el trabajo no remunerado de las mujeres esclavas. Los pactos electorales tienen, siempre, un precio. Que lo asumas o no es otra cosa ¿Que por qué digo esto? Porque ahora toca el mantra de “buscar amplias mayorías” o del “acordamos con todas” porque “viva la diversidad política” y “lo nuestro es amplitud de miras”. Y,esto es una mentirijilla muy mentirijilla. Se acuerda: 1) con quien te llevas bien, 2) con el mejor postor (siempre que estés en una posición de fuerza; o, 3) con quien te permite no perder tu posición de fuerza (aunque te pida el hígado a cambio). En este caso, la opción 1 y 3 son correctas.

El PNV lo sabe y lo acepta. No hay más. Con esto del 'girls power 'se habrán visto obligados a poner la primera lavadora de toda su vida y se les ha desteñido la colada. Sus calzoncillos ahora son viejos y verdes azulados, porque les ha salido un actor que les está disputando la hegemonía; y, es de esto, amigas, es de lo que va la cosa. No son los pactos ni tampoco las elecciones, es, queridas, el control del poder, un poder que creían heredado por la gracia divina.