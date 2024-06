Euskadi para dummies: especial investidura

¡Es 20 de junio y Euskadi estrena lehendakari! ¡Ari, ari, ari, Imanol lehendakari! ¡Illo, illo, illo, Otxandiano al banquillo! Queridos principiantes en política vasca: ¿por qué os habéis olvidado de ella? Con lo enchufados que os he visto en la campaña electoral. ¿Es porque ha habido unas elecciones catalanas, otras europeas, un adelanto electoral en Francia, una ley de amnistía, Milei se ha paseado por Madrid y Yolanda Díaz se ha caído por un precipicio? ETA, ETA, ETA. ¿Tampoco así llamo vuestra atención? Os siento desconcentrados. Hoy nueva unidad didáctica de Euskadi para dummies.

Primera lección: la investidura a lehendakari es una sesión aburrida, soporífera y sin vítores. Si queréis jaleo, al Congreso de los Diputados, aquí no hay ni gritos ni aspavientos, porque los vascos somos contenidos. Si a esto añadimos que nuestros dos flamantes candidatos a lehendakari, Imanol Pradales y Pello Otxandiano, son un auténtico peñazo y que el cielo estaba gris, hoy era un día perfecto para peli y manta con un amante que no dé guerra. Pero, no me seáis vagos, mis queridos 'dummies', tenéis que pasar el curso de principiantes.

Coged papel y boli. Segunda lección: en el Parlamento Vasco siempre se sabe quién va a ganar antes de votar. No es magia, es tradición. Gana el PNV, así que el jaleo está fuera y no dentro. Primer ejercicio, ¿dónde está Wally? Wally es Iñigo Urkullu y el primero que lo encuentre se libra directamente de escuchar el discurso de Pello Otxandiano, ¡eso sí que es un buen premio!

Urkullu, que hasta hace muy pocas horas era el lehendakari, no ha llegado puntual a la cita. A él, que es tan formal, serio y madrugador, se le han pegado las sábanas. Ha entrado en el hemiciclo para ver a Padrales, que no a Otxandiano. Y los soberanistas se han enfadado mucho pero sin grandes aspavientos porque esto no es España. Lo que sí se han atrevido es a aplaudir cuando Otxandiano ha terminado su 'speech, no sabemos si porque les ha molado el discurso o porque se meaban mucho. El tío se ha pasado 3 minutos y 41 segundos del tiempo estipulado y eso que tenía 90 minutazos.

Quien tampoco ha estado es Arnaldo Otegi que estaba de vacaciones, pero ha venido Andoni Ortuzar que no se pierde ni una. ¡Mirad hacía arriba! ¿Qué veis? ¡Aleluya! It's rainning men! La política vasca ya no es tanto de putas y puros, ahora es más de camisa sin corbata y pantalones que marcan culo. No ha sido hasta la tarde cuando una mujer ha tomado la palabra y la cosa tiene lo suyo. La primera en hablar, Amaia Martínez, de Vox, la facha.

Pero a lo que vamos, que os despistáis (o me despistáis). “Acuerdos, retos de país, responsabilidad y ponernos a trabajar porque Euskadi no puede esperar”. Otxandiano tiene prisas por currar. Mil medidas, una “Euskadi del entendimiento y devolver el orgullo a Osakidetza”. Pradales nos ha salido poeta. Hora de comer. Ellos, los políticos, vosotras a seguir con la lección.

Pero, 'dummies' de mis amores, me preocupáis ¿Por qué nadie me está interrumpiendo en clase? ¿por qué sois tan formales y no me preguntáis por él? Por Eneko Andueza, el político que está encantado de haberse conocido y que el día después de las elecciones se preparaba el desayuno (o se lo preparan) esperando la llamada de Imanol Pradales. ¿Os cuento un secreto? Imanol Pradales ¡ya le ha llamado! Y varias veces, además. Llevan negociando semanas, ellos y un grupete más de hombretones del PSE-EE y el PNV. ¿Objetivo? Repartirse las sillas del nuevo gobierno. Eso sí, no nos lo van a contar hasta el sábado. ¡Trabajad el fin de semana esclavos míos! Nada de ir a emborracharos al Azkena Rock Festival. ¡Al tajo!

A Andueza, que está encantado de haberse conocido, le gusta vestir bien y ha estrenado corbata y carcasa de móvil, roja, por supuesto, porque él, como Sánchez, es muy zurdo y muy chulo. Le ha afeado un poco a Pradales, al que le ha dicho que tiene que enmendar los errores de la gestión de Urkullu y que ya es hora de una nueva generación, con otro estilo y liderazgo. Después le ha votado y todos amigos.

Sé que estáis apenados porque estamos llegando al final. Queréis mas ¿verdad? Pues siento deciros que hay que diversificar. Comeros una croqueta de boletus con un mostito y vuelta a clase en quince minutos. La siguiente hora toca Cataluña para Dummies. Todavía no sabemos si dar la lección de investidura in extremis o la de repetición electoral. Que tengáis buena semana y no olvidéis los vítores y aspavientos que eso en España nunca está de más.