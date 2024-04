El socialismo decide una Euskadi que progresa cohesionada

La campaña electoral ha acabado. Empiezo por esta aparente obviedad, porque hay partidos a los que les gusta deleitarse a lo largo del tiempo en la competición permanente que les aleja de la realidad y de la búsqueda de soluciones. Lo que toca desde hoy es decir qué se va a hacer con los apoyos alcanzados. Y el PSE-EE lo tiene tan claro hoy como en las semanas anteriores: vamos a decidir una Euskadi que avance en el progreso y en la cohesión, en la transformación radical sin que nadie quede atrás, en una convivencia con dignidad democrática que garantice la pluralidad y que avance en estabilidad.

De hecho, lo que hoy da más tranquilidad a la ciudadanía es, precisamente, el resultado socialista, nuestra capacidad decisoria, que es para lo que pedimos el voto.

Quienes se han dedicado a especular en campaña sobre nuestra posición se han dado de bruces con la realidad. Hemos sido tan transparentes como ambiciosos, y nuestra actitud ha merecido más confianza. A nadie le queda ni la más mínima duda de que, una vez más, vamos a ejercer nuestra responsabilidad con coherencia y vocación de servicio al país.

Porque no está de más recordar que siempre se nos ha cuestionado. Se auguró nuestra desaparición y supimos resistir y devolver al socialismo a todos los gobiernos. Se nos auguró la rendición a los postulados nacionalistas, y hemos conseguido reconducir a la política vasca a la solución de los problemas de la gente.

La agenda ciudadana es la protagonista de nuestra gestión transformadora y es la agenda que ha protagonizado los discursos y debates de nuestro candidato, Eneko Andueza, todas estas semanas. Toca ahora que todos demostremos que vamos a hacer lo que planteábamos cuando pedíamos el voto, y con el PSE-EE nadie se va a engañar.

Así que conviene no hacer lecturas fraudulentas de lo que han dictado las urnas. Porque es cierto que los partidos nacionalistas suman más escaños, pero lo han hecho cuando no han pedido el voto para su agenda nacionalista. Desde luego, para eso no contará nadie con los socialistas. Por el contrario, conviene que todo el mundo sepa leer la tozudez con la que las vascas y los vascos expresan su pluralidad, elección tras elección, y su afán por políticas públicas que garanticen sus derechos a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a los cuidados, a la seguridad. Y en esas estarán todos los apoyos socialistas en la próxima legislatura.

Es el momento en el que los demás deben aclarar ese escenario que los socialistas tenemos diáfano. No nos hemos distraído medio segundo en los liderazgos entre distintos nacionalismos, en los liderazgos en otras fuerzas progresistas, en los liderazgos entre la derecha y la ultraderecha. Hemos realizado una campaña ejemplar y vibrante, bajo el liderazgo de un Eneko Andueza que ha demostrado saber marcar la agenda propia, la que se ha abierto ante cualquier otro debate.

Se ha demostrado que no había un desgaste del Gobierno vasco, sino de la parte nacionalista de ese Gobierno, porque la gran gestión socialista en estos tiempos ha salido reforzada. Se ha demostrado que el afán de competir entre las izquierdas es autodestructivo para quien se empeñe en ello, y que la izquierda útil que merece confianza es la que se lleva a los hogares, sin quedarse sólo en las pancartas.

Así que este aval a nuestra estrategia de largo recorrido no sólo nos produce una inmensa satisfacción. Nos provoca una inmensa responsabilidad, porque, una vez más, somos la esperanza para quienes no quieren volver a políticas conservadoras ni a políticas de enfrentamientos. Lo somos incluso para mucha gente que no nos ha votado, pero lo somos sobre todo para quienes sí han confiado en el PSE-EE.

Sí, decidiremos que Euskadi siga transformándose para progresar económicamente y profundizar en cohesión social.