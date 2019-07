Raquel Romero: "Yo he votado 'no' al PSOE en La Rioja y entendería que en las mismas circunstancias Pablo Iglesias haga lo mismo"

Raquel Romero es la única diputada autonómica de Podemos en La Rioja y acapara desde el martes todo el protagonismo al ser decisivo su voto para que la socialista Concepción Andreu sea investida y logre mayoría frente a una derecha que ha gobernado ininterrumpidamente en la región desde 1995. En la primera votación, el martes, votó 'no' al no haber logrado entrar en una coalición de Gobierno. En la segunda votación, prevista para este jueves, ve complicado que las circunstancias cambien ante lo que ve una clara falta de voluntad de sus interlocutores en el PSOE.

La diputada insiste en lograr consejerías para Podemos. El Partido Riojano, remarca, logró varios puestos y una vicepresidencia con sólo dos escaños cuando pactó con el PSOE allá por 1991. A Romero, periodista que tuvo que emigrar a Berlín por la crisis, no le suena mal la idea de la vicepresidencia y no se descarta para el Gobierno. Recibe a eldiario.es en el Parlamento autonómico, sentada con un bolígrafo de Equo en los escaños que precisamente están asignados a los socialistas en el hemiciclo construido en el claustro de un antiguo convento que mantiene su esencia histórica. No rehúye ninguna pregunta de largo cuestionario. Incluso añade otra -"¿Qué hay de malo en que Unidas Podemos forme parte del Ejecutivo riojano?"- y propone un titular -"Concha Andreu no hace los deberes"-.

Usted es periodista. ¿Qué titular le pondría a la fallida investidura del martes?

"Concha Andreu no hace los deberes".

¿Por qué?

Se presentó en una sesión de investidura sabiendo de primera mano que no iba a ser elegida presidenta de la comunidad autónoma de La Rioja. Debía haber negociado los votos que le daban la investidura, que eran un total de 17 y, sin embargo, no lo hizo con nosotros. Si no has hecho los deberes, de esa manera es fácil suspender un examen.

¿Es consciente de que mucha gente no ha entendido que Podemos vote ‘no’ al PSOE y que se interpreta que está dando alas a la derecha?

Lo entiendo. Pero hay que ver la situación particular de La Rioja dentro del contexto político español. Aquí el PP no solamente ha gobernado, sino que ha hecho lo que ha querido y entendemos que es importantísimo que se produzca un cambio en La Rioja y que haya un Gobierno de progreso. Y yo estoy más que dispuesta a que Concha Andreu sea la presidenta de su Gobierno: ella ha sacado 15 escaños en este Parlamento y, por lo tanto, es la persona que, según mi parecer, tiene que encargarse de liderar ese Gobierno. No obstante, no tiene 17 votos, no tiene mayoría absoluta, no ha sacado los votos suficientes. Necesita votos para ser investida y nosotros le podemos ofrecer ese voto.

Le reitero la pregunta: ¿cree que los votantes de Unidas Podemos lo entienden?

Evidentemente, puede haber partes de la militancia que no lo entiendan. Es justo por lo que decíamos anteriormente, hay como un impulso muy potente de querer sacar al PP de las instituciones. Es un impulso que yo comparto, ¿eh? Por eso me apena tanto que el martes no pudiéramos investir a Concha Andreu como presidenta del Gobierno de La Rioja. El martes bien podía haber sido un día muy feliz, el día en que finalmente, después de 24 años, el PP sale del Gobierno de La Rioja. Ahora, sin embargo, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. No sabemos cuánto, porque Concha Andreu no se quiso sentar a negociar con sus socios preferentes. Entiendo que la militancia diga 'Vamos a echar a PP'. Pero yo estoy en ello. Estoy en ello. Pero por eso le pido a Concha Andreu que trabaje. Su trabajo como candidata en funciones es conseguir los apoyos suficientes.

¿Puede ser más concreta?

Sí… Nos llegan mensajes de todo tipo. Pero hemos mantenido reuniones con muchos militantes y nos apoyan. El PSOE, no lo olvidemos, es el PSOE y aunque aquí en La Rioja nos pueda parecer todo un cambio, porque, como digo, lleva gobernando 24 años el PP, no deja de ser el PSOE. Es un partido que también tiene sus propios intereses. Nos apoya mucha gente en Podemos si bien los militantes, los inscritos y los votantes son diferentes, de alguna manera, y a veces tienen opiniones contrapuestas. No lo sabemos. Sería hacer política ficción que te diera una respuesta a esa pregunta.

¿Y por qué no han hecho una consulta para una decisión tan trascendental?

Lo que sí que vamos a consultar –porque así lo exigen nuestros estatutos y también lo queremos hacer–, es cualquier pacto de Gobierno que hagamos. Esperamos poder hacerlo.

Entonces ya sabemos que este jueves, sin haberse hecho esa consulta, no apoyarán tampoco la investidura.

Va a ser complicado porque no tenemos la consulta hecha. Eso también se lo hemos dicho a Concha. Dejar todo para el último día, estudiar en las últimas horas, pues puede suponer suspender el examen, porque nosotros tenemos unos compromisos con nuestra militancia y nuestros inscritos e inscritas que tenemos que asumir y cumplir.

¿Es cierto o no es cierto que han pedido con un solo escaño tres consejerías del Gobierno de La Rioja?

En estas conversaciones informales que tuvo nuestro equipo negociador con la señora Concha Andreu se habló de nuestro compromiso para con el Gobierno de La Rioja dentro de la más alta representatividad, que sería asumir acción de Gobierno, es decir, tener consejerías. Y le explicamos que nos gustaría que fueran plurales porque entendemos que podemos aportar en muchos ámbitos. Y se habló de eso, de la posibilidad de que fueran varias. Pero no está cerrado y no es como si fuéramos una piedra inamovible…

¿Y cuál ha sido la respuesta del PSOE?

Primero, no sé exactamente quién maneja las negociaciones, si la candidata o el secretario general, Paco Ocón, dada la bicefalia en el PSOE. En todo caso, ella en ningún caso ha dado pie a decirnos que sí, a que podía negociar en esos términos. Nos dijo que podía negociar pero no darnos ninguna consejería. Y, si no hay un acuerdo para estar en el Gobierno, no hay acuerdo posible. ¿Pero por qué no va a entrar Podemos en el Gobierno? ¿Qué razón hay para que no entre Podemos? Le diré una cosa: la última vez que el PSOE gobernó la comunidad autónoma de La Rioja lo hizo también de la mano de una coalición. Lo hizo con el Partido Riojano, que es un partido regionalista. Y en ese momento tenían dos diputados. El PSOE en La Rioja ya ha gobernado en coalición: ¿por qué no quiere hacerlo con nosotros? ¿Qué hay de malo en que Unidas Podemos forme parte del Ejecutivo riojano?

Hablar de una cifra de tres consejerías, ¿no puede resultar desproporcionado?

Con un solo escaño en juego, nuestros votos son los que dan un Gobierno en La Rioja y creo que es algo suficientemente importante como para que hablemos seriamente de lo que esto supone. Queremos una parte del Gobierno. Y queremos que la señora Concha Andreu se siente a negociar con nosotros. ¿Que cómo vamos a formar parte de ese Gobierno? No es algo proporcional. Vamos a hablar y nosotros proponemos. Y la señora Andreu ya dispondrá. Cuando empecemos a hablar seriamente, podremos llegar a un acuerdo. Y es simplemente eso, llegar a acuerdos. Para gobernar hay que negociar. Hay que saber negociar y además, negociar. Y hasta ahora la señora Concha Andreu y el señor Paco Ocón han demostrado poca capacidad de negociar. Porque, si ya en la primera conversación ellos se echan las manos a la cabeza con cualquier proposición y se enrocan, demuestran poca capacidad de negociación.

¿Quiere ser consejera del Gobierno de La Rioja?

Quiero que personas de Unidas Podemos formen parte del Gobierno de La Rioja. Creo que tenemos la capacidad para ello.

…

No sé si yo voy a ser consejera de La Rioja, pero creo que podría hacer un buen trabajo. La Rioja no forma parte de mis quereres, forma parte de mis deberes. Por lo tanto, cuando llegue el momento de formalizar ese Gobierno de La Rioja, si mi deber es formar parte de su Gobierno, lo haré encantada. Si mi deber es no formar parte de este Gobierno y que otras personas lo sean en lugar de serlo yo, también estaré encantada.

¿Quiere ser vicepresidenta?

Eso es una cosa que tenemos que negociar con Concha Andreu. Esto no es una lotería. Esto no es una tómbola. Tendremos que ver si las carteras o las áreas de trabajo que podemos gestionar dentro de ese Gobierno de La Rioja sería interesante que tuvieran rango de vicepresidencia para la mejor elaboración de propuestas. La vicepresidencia no es simplemente un título, es la capacidad de tener una gestión más directa del Gobierno de La Rioja. Si, por ejemplo, nos encargamos de temas como igualdad, que no sólo es de género sino también la diversidad, los derechos LGTBI o los del pueblo, es algo suficientemente amplio y estructural como para que quizás sí que pueda tener un rango de vicepresidencia. Pero habrá que hablarlo.

Andreu ya les ha ofrecido precisamente coordinar las políticas de Igualdad y Demografía [La Rioja es una de las regiones con mayor problema de despoblación].

Lo que no quedó claro es si esas propuestas las hace para que formemos parte de su Gobierno en igualdad de condiciones y como una fuerza política autónoma o si quiere que seamos una fuerza subalterna, como sus empleados, como personas que trabajamos para ella pero que no forman parte de la toma de decisiones. Eso no lo dejó claro.

¿No le parece que de cara al exterior puede dar la sensación de que en este momento ustedes sólo están reclamando sillones?

Es una expresión muy popular la de los sillones… Entiendo la expresión, pero realmente lo que estamos hablando es de política. Estamos hablando de qué queremos hacer en La Rioja en los próximos cuatro años y a poder ser en los próximos ocho o 16 o los que sean. Creo que el cambio que se ha dado en La Rioja en mayo es lo suficientemente importante y lo suficientemente significativo como para que se mantenga en el tiempo. Pero está claro que alguien tiene que sentarse en un sillón para dirigir esas políticas.

Si este jueves tampoco apoya la investidura, ¿qué ocurrirá?

Vamos a ver cómo siguen las conversaciones. Lo del jueves lo veo complicado, más que nada por los tiempos. Y me da mucha pena porque el PSOE ha tenido un mes entero para negociar esto. El 20 de junio, cuando en esta sala nos reunimos para elegir la mesa del Parlamento, hicimos un acuerdo. Hicimos un acuerdo por el cual una de nuestras compañeras de Unidas Podemos [la representante de IU, Henar Moreno] formaba parte de la Mesa con rango de vicepresidenta primera, y por el cual el PSOE accedió a hablar con nosotros de un Gobierno de coalición. Han tenido un mes entero con sus 30 días para hablar de su Gobierno de coalición y todavía el martes vinieron aquí pensando que Podemos éramos sus su fuerza subalterna, su muleta morada y que como tales les tenemos que dar el Gobierno para que hicieran con el Gobierno de La Rioja lo que ellos quisieran. No es que no tenga confianza en la señora Andreu, que es una señora que creo que puede ser una gran presidenta de La Rioja, pero es que con el PSOE el papel lo aguanta todo.

¿Pero qué pasará después? ¿Habrá acuerdo antes de septiembre? ¿O nuevas elecciones?

¿Elecciones? No lo creo. Creo que en el ánimo tanto de Concha Andreu como de nuestro grupo está echar al PP de las instituciones y, además, hacerlo cuanto antes. Lo que espero es que la señora Concha Andreu se ponga a trabajar y que se ponga a hacer el trabajo que no ha hecho en tres semanas. Lo que no puede pretender es, como los malos estudiantes, estudiar de un día para otro el examen más importante de su vida, que es el de querer ser presidenta de esta comunidad autónoma. Espero que se siente a negociar y que lo antes posible tengamos una sesión de investidura con un voto afirmativo de 17 diputadas. Si eso sucede, todos vamos a ser muy felices.

¿Y si no sucede?

Si no sucede, creo que no se puede achacar la responsabilidad solamente a una de las partes. En todo caso, seremos corresponsables de no haber llegado a acuerdos.

Raquel Romero, diputada de Podemos en La Rioja IÑIGO FORONDA

Mucha gente está viendo La Rioja como el precedente de lo que puede ocurrir en el Congreso la semana que viene con Pedro Sánchez.

Lamentablemente, sobre todo para los riojanos y riojanas, esto ha coincidido en el tiempo. Además, ha influido negativamente porque en otros lugares donde estas investiduras se han hecho antes o donde se van a hacer después no parece que haya tanta polémica. Y se han hecho Gobiernos de coalición. En Valencia, nuestro compañero tiene rango de vicepresidente. En Baleares, también es vicepresidente. Y en Canarias también hay un cargo de vicepresidencia y otras consejerías. Coincide que La Rioja tiene la investidura tres días antes que la investidura de Pedro Sánchez y creo que esto ha podido afectar al PSOE de La Rioja. Le pido a Andreu que sea valiente y que le diga a Pedro Sánchez que el Gobierno de La Rioja se negocia en La Rioja y que no nos tiene que influir lo que sucede en Madrid. Lo que sucede en Madrid nos influye como españoles, por supuesto, ¡cómo no!, pero no nos puede influir como riojanos.

Dijo Pablo Iglesias que en La Rioja imperará la "cordura" y que se resolvería el entuerto. ¿Quién ha cometido aquí una locura?

Pues imagino que Concha Andreu al intentar ir a una investidura sin tener los apoyos suficientes. El propio Pablo Iglesias está diciendo a Pedro Sánchez que, por favor, no sea irresponsable y no vaya a una sesión de investidura sin un acuerdo cerrado. Eso aboca al país a un momento de inestabilidad puntual. Creo que aquí la que tiene que retomar la cordura es, efectivamente, la señora Concha Andreu, que tiene que sentarse a negociar.

¿Ha sufrido presiones desde la dirección central de su partido en esta negociación?

No. El martes mismo hablé con Pablo Echenique, que me volvió a reiterar la importancia de que efectivamente hubiera un Gobierno en La Rioja y que nosotros formamos parte de ese Gobierno. Me comentó que esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo y yo le estuve explicando un poco las dificultades que teníamos.

¿Le pidió Echenique que permitiera este jueves la investidura de Andreu?

Espera que podamos llegar a un acuerdo antes o después y entendía que las negociaciones en La Rioja las llevábamos aquí en La Rioja.

Usted fue propuesta como candidata por la dirección central. No hubo primarias.

Una tristeza. Fue una situación que espero que no se vuelva a repetir nunca, jamás. Veníamos de una situación de un grupo parlamentario dividido y con varios problemas, en el que se habían llevado además a tribunales algunas cosas. Se hablaba de acoso a los trabajadores del grupo parlamentario, cosa que me apena enormemente. La estabilidad del partido en La Rioja se vio afectada, como no podía ser de otro modo. A mí me hubiera gustado participar en primarias. Es más, yo formaba parte de una de las listas de las primarias, no como cabeza de lista, pero sí como segunda. Cuando se me pide que dé este paso yo dudé muchísimo porque no me pareció lo más adecuado. Sin embargo, entiendo que la alternativa de Podemos era no presentarse a las elecciones en La Rioja y, ante esa disyuntiva, sólo cabía la responsabilidad de dar un paso adelante.

¿Cree que Pablo Iglesias debería ser tan firme como usted la semana que viene en las votaciones de investidura de Pedro Sánchez?

Pablo Iglesias está siendo muy firme y está diciendo claramente la necesidad no para Podemos, sino para España, de que Unidas Podemos forme parte de ese Ejecutivo. El anterior Ejecutivo de Sánchez fue muy inestable y no pudo llevar a cabo las políticas que quería. Trabajó mucho a golpe de decretazo, justamente porque no tenía estabilidad en el Parlamento. Cuando varias fuerzas políticas forman parte de ese mismo gobierno, hay más estabilidad. Creo que está siendo firme en decirle a Pedro Sánchez que Podemos tiene que formar parte del Ejecutivo de España. También entiendo que haya una consulta. Y Pablo Iglesias no tenía obligación de hacer esa consulta, ¿eh? Sin embargo, él ha decidido hacerlo, y a mí me parece positivo. Me imagino que su voto dependerá de lo que salga en la consulta.

¿Qué ha votado usted?

Todavía no he votado porque he estado muy liada [Risas]. Me están mandando mensajes… Bueno, voy a votar la opción de que Pablo Iglesias siga trabajando por un gobierno de coalición.

¿Apoyaría que votase no a Pedro Sánchez?

Si yo he votado que no al PSOE en La Rioja, entiendo que en estas circunstancias él también haga lo mismo.

¿Cómo están las relaciones con Izquierda Unida de La Rioja?

Son relaciones difíciles. Me apena mucho esta situación porque concurrimos a las elecciones conjuntamente las tres fuerzas hermanas [también Equo] con una idea de hacer justo lo que hemos conseguido, es decir, entrar en este Parlamento con la fuerza suficiente como para poder hacer las políticas que buscábamos y hacerlo entrando al Gobierno. Henar Moreno, que es la diputada en cuestión, se desmarcó de ese acuerdo y negoció en solitario con el PSOE. Y eso, inevitablemente, nos ha debilitado. Si no hubiera sido por eso, estamos completamente seguras de que ahora mismo tendríamos un Gobierno de coalición. Es una decisión personal de Moreno que yo no comparto y, como no lo comparto, pues ahora mismo no hay una buena relación entre Izquierda Unida y Podemos.

¿Por qué acusa a Moreno de buscar sillones?

Porque me parece algo muy evidente. En el momento en el cual nosotros firmamos el acuerdo de la Mesa, ya estaba implícito que íbamos a tener un Gobierno de coalición. Estaba dentro de ese acuerdo. Ella iba a ser la vicepresidenta primera de la Cámara y la persona que formaba parte de Podemos, es decir, yo, la portavoz del grupo y, por lo tanto, la persona que acudiera a las rondas de negociación. Ella rompe el acuerdo unilateralmente y, ¿cuál es la consecuencia? Ahora mismo ella es la vicepresidenta primera del Parlamento con mi voto, es también la portavoz del grupo parlamentario porque al ser un grupo mixto rige la norma del apellido (ella es Moreno y yo Romero) y en las tres comisiones que hay ahora se ha puesto como titular en las tres. Es decir, ahora mismo no tengo actividad parlamentaria porque ella es parte de la Mesa, de la Junta de Portavoces y de todas las comisiones. Los hechos hablan por sí mismos.

¿Cabe algo de autocrítica en que Unidas Podemos perdiera la mitad de los escaños y casi la mitad de los votos en las elecciones?

Está claro que hemos perdido la confianza de una gran parte del electorado que apostó por nosotros en 2015. Otro factor es que el miedo a la extrema derecha hizo que la gente va a posiciones más certeras, en este caso el PSOE. Está claro que el Partido Socialista ha recibido gran parte del voto que tuvimos en el 2015. Y no podemos obviar tampoco ciertas crisis internas, tanto a nivel estatal, como a nivel regional. Creo que éramos muy nuevos en política y creo que ahora hemos aprendido y no tenemos que cometer los mismos errores

¿No teme que una hipotética repetición electoral les borre del mapa?

Es una pregunta que surge mucho estos días. Es un planteamiento equivocado de base, porque lo importante no es si existe o no Podemos. Nosotros no nos hemos metido en política para hacer un partido político. Nos hemos metido en política para hacer política. Que desaparezca Podemos a nivel regional sería un drama para los riojanos, porque se perdería la capacidad de hacer política a la izquierda del PSOE. Pero no podemos tener como fin en sí mismo el que no desaparezca Podemos.

Nuestro fin último debe ser hacer las mejores políticas para La Rioja y por eso insistimos tanto en querer gobernar con el PSOE. Que es la fuerza política que haga eso se llame Podemos es secundario o incluso terciario. Yo le deseo larga vida a mi partido político, como no puede ser otra manera, pero no puedo trabajar en acciones políticas pensando solamente en términos electoralistas.