Pedro Sánchez traslada a su dirección que Iglesias le reclamó una vicepresidencia

Pedro Sánchez ha vuelto a reunir a la dirección del PSOE para exponer cómo han ido las negociaciones de la investidura. Diez días después de recibir el apoyo unánime de la Ejecutiva para el Gobierno de cooperación que había planteado y una semana después de abrirse a incorporar a ministros de Unidas Podemos, el secretario general ha explicado "detalles" de sus infructuosas conversaciones con Pablo Iglesias.

Sánchez ha asegurado ante los miembros de su dirección que Iglesias reclamó una "vicepresidencia social" como condición para apoyar su investidura. Fuentes socialistas ya habían asegurado a eldiario.es que esa exigencia existió, al igual que la demanda de las carteras de Trabajo y Hacienda. No obstante, Unidas Podemos siempre lo ha negado. El PSOE sostiene ahora que su "socio preferente" también pidió responsabilidades en Comunicación.

Tras la última reunión de Sánchez e Iglesias, la número dos del PSOE, Adriana Lastra, acusó públicamente a Unidas Podemos de frustrar las posibilidades de un Ejecutivo progresista por pensar solo en los "sillones". En ese momento, Ferraz aseguró que Iglesias había reclamado la vicepresidencia desde el primer momento. En una entrevista en la Cadena SER el lunes, Sánchez respondió: "No me ha pedido nunca eso, no me lo ha explicitado de esa manera".

En la cita de la Ejecutiva antes de la investidura, Sánchez ha asegurado que Iglesias le planteó ocupar una vicepresidencia de carácter social, según fuentes presentes en la reunión.

El presidente en funciones también ha explicado cómo han sido las negociaciones y ha justificado que decidió abrirse a incorporar a ministros de Unidas Podemos con perfil técnico para intentar "desbloquear" la situación. En el PSOE sostienen que la decisión entonces de Iglesias de convocar una consulta a las bases de Podemos fue la respuesta para evitar que se abriera "el debate" en el seno de la coalición sobre la última oferta del líder socialista.