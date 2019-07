Sánchez acusa a Iglesias de convocar una "consulta trucada" para votar 'no': "No se ha movido de su posición maximalista"

El presidente en funciones carga contra Unidas Podemos por "dar por rotas las negociaciones" al consultar ya a las bases la posición en la investidura Sánchez asegura que trasladó a Iglesias la propuesta de incorporar ministros técnicos de Unidas Podemos: "No solo dijo que no sino que calificó de idiotez esta propuesta" Sánchez dice que esa última oferta decayó con la convocatoria de la consulta: "Iglesias tendrá que responder a si va a votar que no junto a la ultraderecha en la investidura"